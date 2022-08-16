KK園區驚傳活摘器官！高大成曝「真實慘案」：全身被拿光
近期台人被高薪誘騙到東南亞各國的案例層出不窮，甚至還爆出比柬埔寨還恐怖的「東南亞最終站」緬甸KK園區，驚傳是最殘暴「器官販賣的管道」。對此，法醫高大成也分享過去一位患者的「真實慘案」，只到手1百萬，全身器官卻慘被拿光。
高大成指出，早在20多年前人體器官販賣就已在地下世界流竄，更提到自己早期一位患者，因賭博輸一大筆錢，就打算變賣器官，「最終一顆腎臟以200萬新台幣成交」，但該患者收到100萬元訂金後就去了大陸，沒想到此後音訊全無。
後續高大成輾轉得知，該患者已不在人世，「麻醉下去以後，怎麼可能只摘你一個器官！結果他(患者)一去不回，因為對方把他全身的器官都被摘掉了」，該患者拿100萬全身器官就被摘光，也讓高大成感慨「你說慘不慘」。
高大成也提到，人體的主要器官如心臟、肝臟等等，每1個器官起跳價碼都至少10萬美金以上，其中心臟只有一顆且需求頗大，要價最高；肝臟則可以供給3、4個人用，較便宜，約20萬美金(約新台幣590萬)，全身的器官加起來可以賣2400萬。
高大成也爆料，早期台灣甚至還有醫師到當地做移植手術「一檯手術一百萬」，他也感慨「這世界就是這樣，給錢就有人做，買賣不會中止，只要人類存在就一定有人做，端看合不合法而已」。（編輯：潘毅）