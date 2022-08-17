江宏傑曝《全明星4》獲勝祕訣 私下偷觀察郭泓志特質
節目《全明星運動會4》的紅隊領隊江宏傑，近來接受MyVideo專訪，談到在連續輸了三季後，認為第四季可以獲勝的祕訣，他點出是「團隊的整合要更快速」，並解釋說：「因為團體戰滿多的，整合上自然要多下一些功夫，一個團隊會有前、後段班，前段班必須多扛點責任，把後段班的人慢慢拉起來，後段班的人也要辛苦一點，努力補上進度。」
由於節目受到眾人矚目，被問到會在意網友評論嗎？江宏傑坦言：「很少看（評論），但有看也不太會在意。」認為自己畢竟不是真正的專業領隊，只要在過程中有感覺到自己在進步，就不會受外界評論影響，但仍自我砥礪「還是要多加油」。
面對新的賽制與隊員，江宏傑調度也悟出自己的一套，「比賽一定是要派出最好的陣容，但因為我們賽季很長，能力不是前段班的隊員還是得要上場，去感受比賽的強度跟張力，在這個過程中，就可以提升他們的抗壓性或節奏。」他認為這樣隊員也會覺得隨時要把自己準備好，隨時要被派上場，而不是每次都只讓強者去扛。
本季節目加入郭泓志擔任領隊，江宏傑觀察對方特質，「他（郭泓志）應該是場上跟私下差滿多的一個人，在場上很要求，私下就比較像朋友。」被問個人領隊特質，他笑言：「當然是暖心領隊，時時關心隊員狀況！」但江宏傑也強調：「每個隊員都已經是成人，都要對自己的行為負責。」深信節目走到第四季，隊員來的目標都很明確，他會盡力陪伴大家完成。