獨／驚傳確診、哭了三次　衝浪女神Kimberly恐無緣世界盃

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目前台北市滑水協會正在尋求援助，並和CWSA斡旋，希望能讓Kimberly延後出賽，以取得世界盃資格，但能否如願仍是未知數。
Kimberly今年總共有多達13場賽事，幾乎所有心力都投入在訓練和比賽，他從今年4月起登上CWSA Masters Women Surf組別世界排名第一，僅在5月底短暫滑落至第2，很快又重返第1，目前與第2名選手僅差1分積分，如今又因確診，Masters地位岌岌可危。
Kimberly說，「本來想回台灣就能看到小孩，卻因為確診被隔離，還讓家人擔心，身體也很不舒服，忽冷忽熱，喉嚨痛、頭暈，又想到努力這麼久，卻因為確診可能錯過今年最重要的比賽(世界盃)，加上兒子很擔心、想念我，讓我情緒潰堤。」
平常很注重防疫Kimberly說，「可能我在南韓身體就很虛弱，一直胃痛，才會被感染。本次去參加IWWF亞錦賽的選手，有一大票都染疫。」
一向樂觀、總是帶給身邊的人滿滿正能量的Kimberly形容，隔離期間很像在修行，完全沉澱心情，並重新檢視自己。她說，「我有很大的體悟，家庭、身體健康才是最重要的，今年我全心投入比賽，少了陪伴家人的時間，回想起來，競技成績似乎沒那麼重要。」
日前昔日網球天后Serena Williams預告將在今年12月退休，讓Kimberly感觸很深，「女性運動員很辛苦，尤其是有了家庭、小孩，出國比賽不再只是『顧自己』，除了要讓自己維持在最佳狀態，同時也要保持健康，近年我都擔心染疫，深怕會傳染給家人。」
Kimberly說，「隔離期間我也逐漸轉念，如果真的不能比世界盃又如何，我還是能繼續在國內比賽，繼續帶給粉絲、朋友溫暖和正能量，最重要的是能有更多時間陪我最愛的人。」