COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

獨／驚傳確診、哭了三次　衝浪女神Kimberly恐無緣世界盃

▲「衝浪女神」Kimberly陳美彤確診，身心俱疲。Kimberly提供
▲「衝浪女神」Kimberly陳美彤確診，身心俱疲。Kimberly提供

文/廖聿偉

2022-08-16 17:00:232022-08-16 17:51:46

「衝浪女神」Kimberly陳美彤上週在IWWF亞洲滑水錦標賽於韓國拿下銀牌，生涯在國內外賽事已累積19金、20銀、10銅，原本要返台準備18日舉行的CWSA亞洲盃快艇衝浪錦標賽，未料卻在關鍵時刻確診，身心俱疲，Kimberly沮喪地說，「身體不舒服，又很思念家人，這幾天我已哭了三次。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
CWSA亞洲盃快艇衝浪錦標賽攸關10月在美國舉行的世界盃門票，即使Kimberly現在世界積分Masters Women Surf高居第一，只要參賽就能取得資格，但CWSA(職業快艇衝浪協會)嚴格規定，不參加亞洲盃就不能取得世界盃「入場券」。

▲衝浪女神Kimberly陳美彤在亞錦賽奪銀。（星予國際提供）
▲衝浪女神Kimberly陳美彤在亞錦賽奪銀。（星予國際提供）
目前台北市滑水協會正在尋求援助，並和CWSA斡旋，希望能讓Kimberly延後出賽，以取得世界盃資格，但能否如願仍是未知數。

Kimberly今年總共有多達13場賽事，幾乎所有心力都投入在訓練和比賽，他從今年4月起登上CWSA Masters Women Surf組別世界排名第一，僅在5月底短暫滑落至第2，很快又重返第1，目前與第2名選手僅差1分積分，如今又因確診，Masters地位岌岌可危。

Kimberly說，「本來想回台灣就能看到小孩，卻因為確診被隔離，還讓家人擔心，身體也很不舒服，忽冷忽熱，喉嚨痛、頭暈，又想到努力這麼久，卻因為確診可能錯過今年最重要的比賽(世界盃)，加上兒子很擔心、想念我，讓我情緒潰堤。」

平常很注重防疫Kimberly說，「可能我在南韓身體就很虛弱，一直胃痛，才會被感染。本次去參加IWWF亞錦賽的選手，有一大票都染疫。」

▲快艇衝浪女神陳美彤 Kimberly總是帶給身邊人滿滿正能量。（星予公關提供）
▲快艇衝浪女神陳美彤 Kimberly總是帶給身邊人滿滿正能量。（星予公關提供）
一向樂觀、總是帶給身邊的人滿滿正能量的Kimberly形容，隔離期間很像在修行，完全沉澱心情，並重新檢視自己。她說，「我有很大的體悟，家庭、身體健康才是最重要的，今年我全心投入比賽，少了陪伴家人的時間，回想起來，競技成績似乎沒那麼重要。」

日前昔日網球天后Serena Williams預告將在今年12月退休，讓Kimberly感觸很深，「女性運動員很辛苦，尤其是有了家庭、小孩，出國比賽不再只是『顧自己』，除了要讓自己維持在最佳狀態，同時也要保持健康，近年我都擔心染疫，深怕會傳染給家人。」

Kimberly說，「隔離期間我也逐漸轉念，如果真的不能比世界盃又如何，我還是能繼續在國內比賽，繼續帶給粉絲、朋友溫暖和正能量，最重要的是能有更多時間陪我最愛的人。」

▲快艇衝浪女神陳美彤 Kimberly與女兒陳宥蓁 Jocelyn（星予公關提供）
▲快艇衝浪女神陳美彤 Kimberly與女兒陳宥蓁 Jocelyn（星予公關提供）

▲Kimberly。官方提供
▲Kimberly。（星予公關提供）

籃球／中金院教練團再升級　許智超加入訓練團隊

綜合／來Battle吧!　全台最大街舞大賽冠軍由你決定

T1／超強運6冠「福星」加盟　台南三寶齊聚獵鷹

T1／李秉鴻離開職籃　接任UBA台師大教練

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀