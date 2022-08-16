澎恰恰鉅債全歸零！林秉文幫還1.6億 嘆計畫趕不上變化
藝人澎恰恰（澎哥）欠下大筆債務後，就接受金主林秉文（林董）的幫助，接下多家代言，透過影片、合作來增加曝光度，各種能賺錢的商機都不放過。今（16）日林秉文突然召開記者會，透露稍早已親自與9位債權人協商，也允諾大眾將澎恰恰未還完的債務還清，金額高達一億6千萬元左右。
林秉文表示澎恰恰因年紀大、過勞和身體出現狀況等原因，儘管已盡力工作，仍無力償還全額債務，所以就按照先前所言，將他剩下的債務還清，「今天有9人親自來協商，其餘的就透過通話，基本上都協調好了，一共約一億6千萬元，百分之20是現金，其餘用投資的股票，轉讓股權給債權人，若他們若未來反悔，可以原價回購股權，就是讓他們覺得有東西在手上。」
林秉文宣布將澎恰恰的債務都歸零，若後續還有風聲，就是那些不主動的債權人，「是他們放棄權益，我們也就不處理。」希望澎恰恰未來能在沒有壓力的情況下，放心工作，「他這樣做事比較輕鬆，今後我也不用再解釋任何債務問題，今天就是給大家見證，感謝一年多來，大家的幫忙。」
至於是否感受到「一身輕」，澎恰恰坦言人情債壓力更大，不過現在也只能盡力做好演藝事業，林秉文表示，已接受計畫趕不上變化，「我已經看開，像之前有幫澎找到很多代言，但因為他身體問題，所以有些沒如預期進行，但因為我也已下承諾，我願意賭，輸了就要認，以後澎賺多少是多少。」而親友債務部分，澎恰恰表示會自己去協調，「金額不大，大概在1500萬內，一共30人左右，我有信心可以還完。」