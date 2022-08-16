週五前中南部午後都有大雷雨！週末高壓增強北部上看36度
今（16）日午後熱對流發展旺盛，尤其南投、雲林以南地區雨勢不小，目前台南及高雄一帶仍有大雷雨持續出現，中央氣象局預估，今日午後雷陣雨大約要到晚間8時左右才會慢慢趨緩，提醒民眾下班時段要注意天氣變化。而明日起到週五（8/17~8/19）台灣附近水氣偏多，各地天氣大多維持上半天多雲到晴、午後西半部地區及山區有局部短暫雷陣雨的天氣，特別提醒中南部地區午後依舊有大雨發生機率，民眾外出記得攜帶雨具備用。
氣象局預報員趙竑指出，由於從南海到菲律賓東方海面上有不少低壓消消長長，部分南方雲系會隨著東南風移入台灣，導致台灣附近水氣明顯偏多，白天除了感受上會特別悶熱以外，午後對流發展也會相對比較旺盛，因此中南部地區要特別留意午後可能有大雷雨出現。另外迎風面的台東及恆春半島，整天不定時都可能有局部短暫陣雨，而西半部沿海地區受到海陸風影響，清晨時段也容易有局部短暫陣雨，要提醒民眾留意天氣變化。
至於氣溫方面，週五之前各地依舊相當炎熱，高溫預估可達攝氏32到34度。氣象局也持續發布高溫資訊，明(17)日中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請民眾外出注意防曬，並多補充水分以免中暑。
趙竑表示，週六起到下週二（8/20~8/23）太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴的天氣，不過因為風向轉為偏西南風，清晨中南部地區有零星短暫雨，而午後雷陣雨範圍也會限縮在中南部地區及各山區，雨勢相對來說也不會像這段期間這麼大。氣溫方面也會比這幾天回升一些，預估北部地區高溫上看攝氏36度，其他地區高溫約攝氏33到34度。
至於原本各國數值模式模擬下週可能有熱帶擾動發展成颱風，根據最新預報資料顯示，擾動發展情況並不如預期這麼強，短期內恐怕颱風生成機率偏低，不過氣象局仍會持續觀察。