蔣萬安拋公辦都更策略 黃珊珊：國民黨當16年市長都沒做
國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安今（16）日上午前往信維整宅進行參訪，並於受訪時提出都更「早進場」、「擴量能」、「增彈性」三大策略，引發各界討論。對此台北市副市長黃珊珊今日下午受訪時則暗酸蔣萬安與國民黨「如果真的那麼關心，為什麼國民黨當16年市長都做不到？」
蔣萬安今日上午前往信維國宅參訪，並表示未來公辦都更要更有策略性，現階段北市的規定是必須要有90%共識，政府才能以公權力介入，而信維國宅目前只有81%，因此未來他會主張降低門檻。蔣萬安強調，把都更做好是市政府該做的事情，政府要化被動為主動，提升整體都耕的量能，所以他主張早進場、擴量能、增彈性三大策略。
不過黃珊珊今日下午在接受媒體訪問時，明白指出北市公辦都更是從柯市府上任後才開始運作，「前兩任政府為什麼做不到？主要就是因為沒有用心。」黃珊珊明白表示，柯市府上任後不是從90%才開始介入，而是0%就開始積極輔導，包含制定都更單元，以及設定很多工作站，公辦都更是從這8年開始，相信全國沒有比台北市做得更好的。
「若不是斯文里三期完成，之前誰在做公辦都更，為什麼國民黨16年市長都做不到？」黃珊珊直言，大家一起關心都市更新是好事，但做事平時就要認真做，不要臨時抱佛腳。