名家論壇》蕭徐行／柬埔寨詐騙事件　台灣國際孤兒的悲歌

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柬埔寨詐騙事件政府無法跨海營救，主因就在於我們與柬埔寨的官方關係沒有，在當地都要靠非正式外交管道才能進行活動。再者，我們與國際刑警組織因為「政治因素」也處於失聯狀態，因此當我們要到當地協助救人的動作時，常常就是找黑道比白道有用，找中國政府比台灣政府有用。台灣官方力量在當地完全使不上力，我們和柬埔寨關係完全由我國駐越代表處代辦，偏偏越柬關係也並不是很融洽，有很多事情根本無法轉由我駐越南代表處連絡與落實，那要如何處理犯罪防治的業務呢？尤其，媒體報導這樣的人口拐騙罪案已經由柬埔寨延伸到泰國甚至緬甸。這樣跨國犯罪的組織與活動，如果不能透過「國際刑警組織」的協助，當然無法推動犯罪防治工作，要追蹤營救自然無門。
柬埔寨以擁有知名古蹟吳哥窟而聞名。1975年解放後與越南關係不睦，1978-1989年曾被越南占領11年，迄後，為了抵擋越南的威脅，柬埔寨與中國關係密切，柬埔寨在政治、經濟上大幅度依賴中國，至此，柬埔寨形同中國的附庸國，柬政府也正式宣布採取親中政策。柬埔寨對於台灣完全是採取敵對姿態，加上近年來兩岸關係不佳，對於台灣完全不予理睬，尤其是這種人口詐騙的事情又可能有幾國治安機關從中包庇，更是不願意協助。
台灣與柬埔寨自1975年後因為柬埔寨赤化而關係生變。繼之，柬埔寨一切為中國馬首是瞻，台灣與柬埔寨官方關係極為弱化。九十年代，受到全國大掃黑影響而避居柬埔寨的竹聯幫大老陳啟禮，與當地軍政府關係密切，在當地一度成為台人在柬埔寨的「精神領袖」，不管台人的黑白事有許多都委託陳啟禮代為協助，直到陳在柬埔寨失勢與往生，台灣與柬國關係再陷低潮。
台灣與中國關係不睦，也造成台灣不能充分參與「國際刑警組織」(INTERPOL)的相關活動與情資分享。國際刑警組織主要責任為調查恐怖活動、有組織罪案、毒品、走私軍火、偷渡、洗錢、兒童色情、貪污和科技罪案等大型嚴重跨國罪案，這就讓台灣在打擊這次的跨國人口詐騙案中施展無力。
柬埔寨詐騙事件是個全面性問題，也暴露了台灣在國際上是外交孤兒的困境。這個事情卻是嚴重干係到國人的生命安全，政府不能只以愛莫能助，一切無能為力就要帶過，應該想方設法透過各種方案來協助以及營救國人，如果我們不願意透過與柬泰緬三國關係良好的中國協助來喝止人口詐騙的事件，是不是可以請美日兩國協助來阻斷這樣的犯罪網路，或是透過美日協助來與「國際刑警組織」加強合作解決問題。否則每天的要看到許多台灣年輕人為了重利，一窩蜂前往柬埔寨這個陌生的國度，真是令人傷心。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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