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綜合／別忘了用！　動滋券、健身券這天到期

▲教育部體育署動滋券將於今(111)年8月31日到期。官方提供
▲教育部體育署動滋券將於今(111)年8月31日到期。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-16 18:32:41

教育部體育署為協助運動產業振興，發放500元動滋券、200元加碼動滋券及1,000元動滋健身券，將於今年8月31日到期，運動產業業者紛推優惠措施吸客，中籤民眾可把握最後機會進行消費。

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去年國內新冠肺炎疫情嚴峻，教育部體育署配合振興五倍券政策，發放200萬份面額500元動滋券；為鼓勵民眾儘早抵用，今(111)年4月底續推出「抵用完畢，加碼兩百」方案，民眾只要5月底抵用完畢，即可獲得200元加碼動滋券；另為協助受3劑令影響之健身場館業者，再於今年7月推出加碼30萬份面額1,000元的動滋健身券，並將於今年8月31日抵用截止。

體育署表示，為聚焦受疫情影響嚴重運動產業，動滋券(含200元加碼動滋券)適用範圍限定於「做運動」、「看比賽」業者，動滋健身券適用範圍限定於受3劑令影響之健身場館業者。截至8月15日止，動滋券領券率79.76%，使用率56.01%；健身券領券率42.74%，使用率37.33%。

從目前總抵用數據來看，運動核心產業兩大類別消費抵用占比為「做運動」類別占86.6%及「看比賽」業別占13.4%；以運動場館業占53.54%、運動休閒教育服務業占26.16%為最大宗，確實發揮振興受疫情影響嚴重運動產業之功效。

縣市抵用金額占比則以臺北市占23.47%、臺中市占20.23%為最多數，其次則分別為新北市占13.17%、高雄市占12.82%，縣市政府亦可鼓勵在地業者提出加碼優惠方案，把握最後商機。

為了搶搭動滋券、動滋健身券商機，合作店家推出各項加碼優惠方案，如有游泳池場館業者推出憑動滋券入場3人同行第3人免費、賽車場館業者推出使用動滋券送百元抵用券方案，除此之外，健身場館業者也積極祭出健身券專屬優惠。

中籤民眾可上「動滋券」及「動滋健身券」網頁，查詢可收受動滋券、動滋健身券合作店家進行消費抵用。動滋券、動滋健身券為電子錢包，可分次折抵，中籤民眾至「動滋券」及「動滋健身券」網頁領券後，即可持動滋券及健身券QR Code臨櫃消費抵用，亦可採線上抵用方式，至相關售票平台購買職棒賽事票券、報名路跑活動等，抵用期限至今年8月31日24時止。

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