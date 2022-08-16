高雄工地塌陷意外 四大公會：承造商未依施工計畫施工
高雄市前金區自強一路建案施工不到半年二度造成周邊道路嚴重塌陷，此次更造成7棟透天厝列危樓；高市府今(16)日邀集四大公會組成專案小組，調查後認定是「承造商未依照施工計畫施工造成」，副市長林欽榮表示， 事故發生在施工營造，而非設計問題，要求承造人負起最大責任，理應注意而未注意，應予以追償到底。
高市前金區自強一路於8月14日發生道路塌陷致鄰房損害。高雄市長陳其邁指示副市長林欽榮主動邀集高雄市建築師公會陳奎宏理事長、高雄市土木技師公會黃國忠副理事長、高雄市結構工程工業技師公會侯政成理事長、中華民國大地工程技師公會呂彥龍副理事長等4大專業技師公會專家及市府政風處、法制局等單位組成專案小組，針對施工廠商未能確保工地及周邊安全的情事，嚴重發生損鄰事件，進行行政調查作業，並於今天舉行第一次會議。
林欽榮表示，經過四大專業技師公會等專家共同討論，一致認為事故發生原因為承造商未依照施工計畫施工，未落實建築技術規則授權「建築物基礎構造設計規範」訂定所允許的工法：鋼板樁作為擋土支撐之施工工法，導致這次災變。
林欽榮指出，依據大地工程技師公會代表指出，工地基地鄰近地層屬淺層為砂土層，深層為砂黏土層互層地質，又臨近愛河感潮段，且地下水位極高，施工難度原本就較高，承造人理應注意而未注意，是造成本案發生開挖基地內外水位不均衡，導致鄰近周邊土壤塌陷的主因。是營造工程有問題，而非建築設計的問題。
林欽榮說，這次審核過程內，要求詳細3月分倒塌至6月分復工過程如何進行。當時3月停工到6月20日復工，是經過3大公會長達3個多月審核施工計畫，並現場履勘達13次，認定審核過程上嚴謹且合法。
林欽榮強調，該案因施工問題發生的鄰損事件，導致工安情事，高市府承諾協助追究起造人及承造人、設計監造者的責任，已由工務局委託高雄市建築師公會，為7棟損鄰戶辦理後續不動產估價及賠償事宜，並責令工務局偕同法制局設置協商機制，協助民眾求償到底，為民眾權益做最大保障。