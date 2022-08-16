藏壽司「點1炸物」常被翻白眼？全場點頭認了：無法抗拒
迴轉壽司深受台灣人喜愛，每家店也都有不同的特色，為了更能符合台灣人口味，販賣的品項也都有經過考量。近日，一名網友就分享，他每次一到藏壽司就一定會點一份炸薯條，卻沒想到都換來老婆的白眼。貼文曝光後，竟然釣出超多薯條愛好者直呼「啊就真的很好吃啊」。
臉書社團《爆廢公社》，一名網友PO出一張照片直呼「每當來這必點，結果每次都被枕邊人翻白眼。」原來是他每次一來藏壽司就會點了一份薯條，明明是日式，專門吃壽司的地方，卻無端端跑出個美式炸薯條，難怪會讓他換來老婆的異樣眼光。
沒想到貼文曝光後，超多網友紛紛力挺狂讚「藏壽司薯條超讚ㄟ」、「加個薑片~好吃~風味不同」、「被壽司耽誤的薯條店」、「藏壽司的薯條好吃」、「他薯條好吃啊，我以為只有我愛吃」、「我每次跟家人去都是一人一份薯條先吃」、「我最愛薯條，王道!」「我們也必點薯條和冰淇淋」、「吃藏壽司就是要點薯條啊！不然勒」、「去壽司店一定會拿薯條」。
也有人分享其他好吃的品項，「他炸類真的好吃，美中不足沒有可樂」、「別怕！我室友會點玉米」、「我都把他當拉麵店」、「我喜歡他家的天婦羅跟炸香菇」、「昨天我還多點毛豆」、「吃藏點甚麼壽司跟薯條，藏當然要點冰淇淋啊」、「炸香菇和薯條必點啊」、「我喜歡他們的炸蝦明太子烏龍麵」。