綜合／SUPER STAR體育表演會　Lulu、玖壹壹參與體育盛會

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年邀請29組頂尖體育團隊跨界聯合演出，邀請國立臺灣師範大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、國立體育大學、國立臺灣體育運動大學、國內田徑專任教練與教師聯隊、南投縣原住民青少年舞蹈隊等專業隊伍以外，並邀請力邁斯健身運動廣場、中華民國健力協會、300壯士健身俱樂部、SBD Taiwan、小金人體育文化有限公司、PLC Football Academy、C次方運動教室、台灣體能顧問有限公司、we.R特技跆拳表演團、降龍總武、BMF動空間 、HRC團隊、硬派格鬥、獸咆工作室、AntsGym、艾思爾娛樂、喜裂克文化藝術團、出力創意行銷工作坊等頂尖團隊，表演節目跨界不斷，創新突破精彩可期。
其中因健身風氣日漸盛行，作為首度參與體育表演會演出的健美、健力節目將滿足民眾好奇心，成為最大飽眼福的亮點節目，另外，印地安棒與動物流將跨界與享譽國際的朱宗慶打擊樂團共同演出，讓觀眾能看見音樂與運動，以節奏感作為共同語言，演出難得一見的精彩內容。
今年活動主持人由Lulu黃路梓茵擔綱，而舞臺魅力十足的玖壹壹更以國民體育日代言人的身份，擔任中場表演嘉賓，並結合跆拳道節目熱力演出，將激盪出氣勢爆棚的花火；壓軸則邀請到演出爆發力極佳的動力火車與阿爆，將於活動尾聲透過振奮人心的曲目與歌聲，與現場的觀眾朋友們一起為臺灣體壇的健兒們帶來最大的鼓勵與喝采。
體育表演會將於8月20日(星期六)下午1點正式開放網路免費索票，有興趣民眾請上網搜尋活動官網「i 運動」(https://isports.sa.gov.tw/)，9月17日當天無法親臨現場的觀眾們也不要太失望，體育表演會將於當天晚上7點於年代MUCH台、中視新聞台、壹綜合MOD頻道、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS等平臺進行轉播，讓所有觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。