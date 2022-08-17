高球／許立朋單日捉八鳥 並列第一

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曾宏勝推桿26推，有14個洞成功打上果嶺，成功上球道也有九個洞，都屬於平均發揮水準。曾宏勝表示，因為疫情，教球時間比練球時間多，心態上也改變不少，例如以前練球多，因此預期結果也高，反而造成自己心理壓力較大，現在練球較少，期望不高，反而打得比以前好。
許立朋更猛，捉八鳥二柏忌，包括四個五桿長洞，都是兩桿直上果嶺，雖然四個長洞的老鷹機會都沒獵下，但是遠距開球還是占了不少優勢，而第四洞的21呎小鳥長推丶第1丶5丶15洞三個洞都是15呎左右小鳥推桿，都很漂亮，十八洞28推；「幾個短距離的推桿保帕也都把握住了！」
他今天的木桿雖然有些歪，不過因為距離夠遠，都靠鐵桿可以打回來，他表示這是三個月重訓有成，並換了一支新木桿，所以開球距離增加了10-20碼，「肌力與靈活度都增加了，打起來更順手！」
一桿之差的「台灣一哥」林文堂抓七鳥二柏忌，他說首回合鐵桿很準，「只有兩三個洞失誤！」推桿也不錯，也是26推，他表示鐵桿讓他的小鳥推桿多在9-12呎間，木桿開球也只歪了兩個洞，其他都準準地放在球道上。
他表示，比較可惜的兩個洞是在第17洞三桿短洞開球距離因風勢判斷有誤差，打到果嶺後方下水，吞下柏忌；第18洞五桿洞開球在球道卻跳左，影響了進攻角度，接下來的鐵桿與切桿也都受到影響，最後也是吃下柏忌。
上周在仰德公開賽獨居第五名的何祐誠今天抓六鳥一柏忌，四個五桿長洞全都抓鳥，另外兩洞以第10洞的15呎小鳥推桿最佳。他指出，木桿開球丶鐵桿與推桿都打得準，26推丶開球失手四個洞未成功上球道，有六個洞未成功打上果嶺。
他表示，最近鐵桿進步很多，揮桿動作微調後，準度提高不少，因此增加抓鳥機會；另外就是心態的改變，轉職業四年以來，過去很在意成績，現在盡量享受比賽過程，專注當下，至今結果還不錯，成績自然進步不少。
這場比賽於8月16日~ 19日進行四回合72洞賽程，共有132位選手，包括117位台灣職業好手與15位業餘球員參賽，冠軍可得新臺幣60萬元，亞軍30萬元。