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林莎化身最強女鬼！深夜直擊「地獄展」前先拜拜

▲林莎（左三）率隊Cosplay夜闖南美館。（圖／17LIVE提供）
▲林莎（左三）率隊Cosplay夜闖南美館。（圖／17LIVE提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-08-17 08:00:00

17LIVE招牌實境節目《17瘋開箱》首度跨界與臺南市政府觀旅局、臺南市美術館合作，日前首次拉隊在夜間進入美術館進行節目拍攝，由國民女友林莎率隊直擊南美館3場「百鬼漫遊Cosplay午夜專場」當中第二場的「破地獄之猛鬼流水席」，林莎挑戰Cosplay變身最強女鬼陳守娘參與難得盛會，她特別先趕去拜拜，看到很多民眾精心裝扮的亞洲鬼魂直呼看得很過癮。

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▲人氣LIVER林俞汝九尾狐造型用心，一直被誇可愛。（圖／17LIVE提供）
▲人氣LIVER林俞汝九尾狐造型用心，一直被誇可愛。（圖／17LIVE提供）
主持人林莎和黃子宇Amanda、鼓手木蘭、林俞汝annie、水豚飆車、搞怪妞嘉恩等五位17人氣LIVER，配合Cosplay午夜場進場造型必須符合Cosplay亞洲幽魂的主題，每位踏進南美館前都精心準備一身Cosplay裝扮，水豚飆車扮唐三藏高䠷的身材讓租借的服裝變成開高岔美腿若隱若現的性感唐僧，林俞汝變身九尾狐，笑說像背了一個3公斤的孩子在背後，林莎笑說碰面時關切她怎麼帶了這麼大行李箱，俞汝說裡面有一半都是她的尾巴。

黃子宇用心變身紅衣騷包版小倩，還唱起《倩女幽魂》主題曲，嘉恩扮清純與狐媚兼具的日本巫女，鼓手木蘭首次難得Cosplay女裝走出直播間現身公開場合，介紹自己是木蘭的妹妹「美蘭」代兄上陣，他用心費時裝扮成鬼滅之刃中身材性感的蜘蛛精媽媽，一雙美腿依粉絲敲碗要求還特別除毛，林莎則裝扮成臺南知名最強女鬼陳守娘。

▲林莎（左三）和LIVER們對身後仿真殭屍都怕怕。（圖／17LIVE提供）
▲林莎（左三）和LIVER們對身後仿真殭屍都怕怕。（圖／17LIVE提供）
來到此行最期待的「幽靈狩獵」區，主持人與livers看到三尊仿真殭屍，脫口說值回票價。南美館暱稱這三尊仿真殭屍為「TAM Boys」，分別是Tommy, Andy and Michael, 也是Tainan Art Museum的縮寫。該區開展以來參觀人潮居高不下，一行帶著尊敬朝聖的心情走近，俞汝被發現根本不敢看向TAM Boys，害怕說感覺他們連牙齒都很有戲，膽小的水豚飆車一被問就說覺得他們很帥，瑟瑟發抖解釋：「近距離看滿震撼的、感覺他們是會動的，稱讚很帥因為不能在他們面前講壞話。」林莎大多背對著TAM Boys，也怕怕說殭屍界男團現場這麼近看很有臨場感，真的不敢轉頭耶！

節目中大來賓臺南市長黃偉哲Cosplay造型是電影《返校》的高中生模樣，市長穿著高中母校制服自豪地說，「我是建中畢業的喔！」林莎請他推薦臺南美食，市長說自己愛吃的幾樣美食是碗粿、肉羹、豬心、牛肉湯，小倩裝扮的黃子宇看著黃偉哲市長說「你不是寧采臣嗎？怎麼變成同學了？」市長妙回：「你如果說建中的學生不是書生，那誰是書生啊？」市長節目中和幾位LIVER及線上觀眾親切互動，頻頻秀耍高中大盤帽，還掌鏡和LIVER們玩自拍，幾位17人氣LIVER紛紛說市長幽默又有才藝很適合直播，建議市長多多挑戰直播，林俞汝還說覺得哲哲市長完全是渾然天成的直播主，很有梗而且很會自cue！

▲黃偉哲市長掌鏡和livers玩自拍。（圖／17LIVE提供）
▲黃偉哲市長掌鏡和livers玩自拍。（圖／17LIVE提供）
臺南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展展期至10/16，除了《17瘋開箱》節目中難得開箱的「幽靈狩獵」區，還有許多如國立臺灣歷史博物館典藏的《十殿地獄圖掛軸》等精彩難得一見展品，想參與夜訪美術館百鬼漫遊Cosplay午夜專場還有最後一場機會「破地獄之重回三途川」，就在鬼門關隔天8/27(六)21:00-24:00。

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