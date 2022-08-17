林莎化身最強女鬼！深夜直擊「地獄展」前先拜拜

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黃子宇用心變身紅衣騷包版小倩，還唱起《倩女幽魂》主題曲，嘉恩扮清純與狐媚兼具的日本巫女，鼓手木蘭首次難得Cosplay女裝走出直播間現身公開場合，介紹自己是木蘭的妹妹「美蘭」代兄上陣，他用心費時裝扮成鬼滅之刃中身材性感的蜘蛛精媽媽，一雙美腿依粉絲敲碗要求還特別除毛，林莎則裝扮成臺南知名最強女鬼陳守娘。
來到此行最期待的「幽靈狩獵」區，主持人與livers看到三尊仿真殭屍，脫口說值回票價。南美館暱稱這三尊仿真殭屍為「TAM Boys」，分別是Tommy, Andy and Michael, 也是Tainan Art Museum的縮寫。該區開展以來參觀人潮居高不下，一行帶著尊敬朝聖的心情走近，俞汝被發現根本不敢看向TAM Boys，害怕說感覺他們連牙齒都很有戲，膽小的水豚飆車一被問就說覺得他們很帥，瑟瑟發抖解釋：「近距離看滿震撼的、感覺他們是會動的，稱讚很帥因為不能在他們面前講壞話。」林莎大多背對著TAM Boys，也怕怕說殭屍界男團現場這麼近看很有臨場感，真的不敢轉頭耶！
節目中大來賓臺南市長黃偉哲Cosplay造型是電影《返校》的高中生模樣，市長穿著高中母校制服自豪地說，「我是建中畢業的喔！」林莎請他推薦臺南美食，市長說自己愛吃的幾樣美食是碗粿、肉羹、豬心、牛肉湯，小倩裝扮的黃子宇看著黃偉哲市長說「你不是寧采臣嗎？怎麼變成同學了？」市長妙回：「你如果說建中的學生不是書生，那誰是書生啊？」市長節目中和幾位LIVER及線上觀眾親切互動，頻頻秀耍高中大盤帽，還掌鏡和LIVER們玩自拍，幾位17人氣LIVER紛紛說市長幽默又有才藝很適合直播，建議市長多多挑戰直播，林俞汝還說覺得哲哲市長完全是渾然天成的直播主，很有梗而且很會自cue！
臺南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展展期至10/16，除了《17瘋開箱》節目中難得開箱的「幽靈狩獵」區，還有許多如國立臺灣歷史博物館典藏的《十殿地獄圖掛軸》等精彩難得一見展品，想參與夜訪美術館百鬼漫遊Cosplay午夜專場還有最後一場機會「破地獄之重回三途川」，就在鬼門關隔天8/27(六)21:00-24:00。