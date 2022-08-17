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雷雨區擴大！下週北、東部出現極端高溫　熱帶擾動醞釀中

▲午後西半部地區及其他山區、近山區平地會有局部短暫雷陣雨，部分地區下雨的時間會持續比較久，而在中南部則容易有局部大雨，尤其嘉義以南的降雨會最為全面、廣泛，午後請留意天氣變化。。（圖／記者葉政勳攝）
▲午後西半部地區及其他山區、近山區平地會有局部短暫雷陣雨，部分地區下雨的時間會持續比較久，而在中南部則容易有局部大雨，尤其嘉義以南的降雨會最為全面、廣泛，午後請留意天氣變化。。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2022-08-17 07:14:43

中央氣象局指出，今（17）日各地仍為多雲到晴，環境風偏東南風到南風，受臺灣地形及海陸風輻合作用，清晨西半部沿海地區有局部短暫陣雨，至於在迎風面的東南部及恆春半島由於南方水氣的關係，整天不定時有局部降雨，午後西半部地區及其他山區、近山區平地會有局部短暫雷陣雨，部分地區下雨的時間會持續比較久，而在中南部則容易有局部大雨，尤其嘉義以南的降雨會最為全面、廣泛，午後請留意天氣變化。

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天氣部分，中午前後臺東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(17、18日)兩天台灣在太平洋高壓邊緣，南方水氣增多；天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，西半部午後局部雷陣雨，應注意大雷雨及「劇烈天氣」的發生；花、東及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫：北部24至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部22至38度。週五（19日）台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；山區及部分平地午後有局部雷陣雨。

最新模式模擬顯示，週六至下週二（20至23日）在華中屢創歷史高溫之「熱帶大陸氣團」，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，天氣晴朗穩定，氣溫逐日升；台灣附近水氣減少，午後雨很少，僅侷限於局部山區；下週一、二北部、東半部將出現「極端高溫」，要特別注意防曬、防中暑。

最新(16日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，第7至第9天(23日至25日)的模擬顯示，在台灣東南方有「熱帶擾動」醞釀、活動，往巴士海峽靠近。不過這已經是期末模擬，不確定性大，且各國模式模擬差異仍不小，需持續觀察。（編輯：孫唯容）

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