雷雨區擴大！下週北、東部出現極端高溫　熱帶擾動醞釀中

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根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(17、18日)兩天台灣在太平洋高壓邊緣，南方水氣增多；天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，西半部午後局部雷陣雨，應注意大雷雨及「劇烈天氣」的發生；花、東及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫：北部24至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部22至38度。週五（19日）台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；山區及部分平地午後有局部雷陣雨。
最新模式模擬顯示，週六至下週二（20至23日）在華中屢創歷史高溫之「熱帶大陸氣團」，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，天氣晴朗穩定，氣溫逐日升；台灣附近水氣減少，午後雨很少，僅侷限於局部山區；下週一、二北部、東半部將出現「極端高溫」，要特別注意防曬、防中暑。
最新(16日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，第7至第9天(23日至25日)的模擬顯示，在台灣東南方有「熱帶擾動」醞釀、活動，往巴士海峽靠近。不過這已經是期末模擬，不確定性大，且各國模式模擬差異仍不小，需持續觀察。（編輯：孫唯容）