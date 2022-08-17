COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「真的沒有那麼爽的事」　作家揭柬埔寨月薪20萬真相

▲柬埔寨詐騙案頻傳，作家藤井樹發文喊話。（圖／記者陳明安攝）
▲柬埔寨詐騙案頻傳，作家藤井樹發文喊話。（圖／記者陳明安攝）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-17 08:25:282022-08-17 08:54:43

台灣人被高薪誘騙到柬埔寨、緬甸等東南亞國家「淘金」，卻不知落入詐騙及人蛇集團的陷阱，多起試用期沒有達到業績，男性被活摘器官販售，女性被性侵、轉介出賣靈肉的案例發生。作家兼導演藤井樹（本名：吳子雲）在臉書喊話：「賺錢從來沒有容易的，從來沒有，不要再被騙去了，真的沒有那麼爽的事。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（圖／翻攝畫面）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（圖／翻攝畫面）
藤井樹表示，詐騙集團放出「徵打字客服人員，月薪10萬，包吃包住包機票」廣告，一堆人竟不疑有他，「身為一個從二十多年前打字就能賺到錢的過氣資深職業寫手，我必須公開呼籲，打字是真的可以賺到錢，但絕對不是你想的那樣，就連寫小說、寫劇本、寫歌詞也都不是你想的那樣」。

對於詐騙集團聲稱去柬埔寨工作月薪10萬、20萬，藤井樹反諷：「坦白說，我也相信那都是真的，但他們的意思是月薪10萬20萬是『他們』，不是你！對！不是你！不是你！不是你！」強調賺錢從來就不容易，希望大家不要再被騙去了，「我們不被騙，好嗎？」

▲吳子雲導演跟大家分享與《情書》的淵源。（圖／可樂，2016.09.08）
▲藤井樹呼籲不要掉入詐騙集團圈套。（圖／可樂電影提供）
網友紛紛留言：「打字能賺錢這件事，真的沒有想像中簡單...」、「所以那些自稱被騙去柬埔寨的人，一定知道自己要去當詐騙」、「還是有很多人認為是真的，至於那些勸他不要去的人都被他認為是忌妒他」、「人講毋咧聽，鬼牽遛遛行」！（編輯：楊穎軒）


Makiyo怒控「老公跟小三約會」　問網友：你們的話怎辦？

「世新楊穎」拔智齒只穿一件Bra　網友：醫生應該很緊張

柬埔寨伴遊一星期賺75萬？老司機抖真相：別以為自己鑲金

152小隻馬美女浴衣不穿好、枕頭遮3點　路人：我要保護她

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀