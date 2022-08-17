「真的沒有那麼爽的事」 作家揭柬埔寨月薪20萬真相
台灣人被高薪誘騙到柬埔寨、緬甸等東南亞國家「淘金」，卻不知落入詐騙及人蛇集團的陷阱，多起試用期沒有達到業績，男性被活摘器官販售，女性被性侵、轉介出賣靈肉的案例發生。作家兼導演藤井樹（本名：吳子雲）在臉書喊話：「賺錢從來沒有容易的，從來沒有，不要再被騙去了，真的沒有那麼爽的事。」
藤井樹表示，詐騙集團放出「徵打字客服人員，月薪10萬，包吃包住包機票」廣告，一堆人竟不疑有他，「身為一個從二十多年前打字就能賺到錢的過氣資深職業寫手，我必須公開呼籲，打字是真的可以賺到錢，但絕對不是你想的那樣，就連寫小說、寫劇本、寫歌詞也都不是你想的那樣」。
對於詐騙集團聲稱去柬埔寨工作月薪10萬、20萬，藤井樹反諷：「坦白說，我也相信那都是真的，但他們的意思是月薪10萬20萬是『他們』，不是你！對！不是你！不是你！不是你！」強調賺錢從來就不容易，希望大家不要再被騙去了，「我們不被騙，好嗎？」
網友紛紛留言：「打字能賺錢這件事，真的沒有想像中簡單...」、「所以那些自稱被騙去柬埔寨的人，一定知道自己要去當詐騙」、「還是有很多人認為是真的，至於那些勸他不要去的人都被他認為是忌妒他」、「人講毋咧聽，鬼牽遛遛行」！（編輯：楊穎軒）