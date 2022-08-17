柬埔寨詐騙首腦爆「是女星老公」！4特徵曝 曾演偶像劇
近期有不少台灣人被高薪工作誘騙到海外工作，包括柬埔寨、泰國、緬甸等地，處處都是詐騙集團的陷阱，然而根據近日許多名嘴上節目爆料，現在因為柬埔寨詐騙手法被看破手腳，改為都是「讓人先進泰國」，再轉賣其他地區，甚至有徵信業者出面爆料，在東南亞進行詐騙、人口販賣鏈的幕後黑手，其實是某女藝人的老公，並透露其女藝人的4大特徵，引起各界關注。
徵信業者砲哥日前在節目《這不是新聞》爆料，台灣某女藝人的老公其實就是柬緬泰人口販賣的幕後大黑手，先前還曾經上過新聞版面，他就是做這個桶仔的前幾名，所謂的桶仔就是詐騙集團的意思，那這一位女藝人的老公就是靠他以前人蛇集團的基礎，所以在泰國做得非常好，是所謂的「大桶仔」（大規模集團首腦）。
而據《東森新聞》報導，砲哥揭露女星四大線索，透露這名女星目前年約40歲左右；且出道超過20年；年輕的時候，拍過多部膾炙人口的青春偶像劇、學生偶像劇；女星老公小時候在泰國讀書等。砲哥說，女藝人老公的詐騙手法已經升級，成為詐騙集團的洗錢大庫房，透露是用虛擬貨幣的方式，幫同業洗錢，「譬如說虛擬貨幣是1比30，通常賣到同行手上，都是1比34、1比35，非常非常高的暴利」。
砲哥也在節目上提到，由於大眾現在對柬埔寨已經提高警覺，現在詐騙手段每天都在滾動式更新，人都改成先進到泰國曼谷，一下機就會先被帶到柬泰邊境一個叫作「阿蘭雅」（Aranyaprathet）的地方，那邊是泰柬的交界，裡面至少有十個以上的大型賭場，先故意帶受害者進去逛一逛，試圖取得信任，然後再洗腦受害者「詐騙」也是業務工作之一。（編輯：張嘉哲）