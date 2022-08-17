中國軍演衝擊交通經濟　民眾黨團：備好能源物資降低風險

中共假借軍演之名，意圖行封鎖台灣之實，用空域管制及航道封鎖，對台灣施壓。台灣民眾黨立法院黨團今（17）日呼籲交通部、經濟部等相關部會，備好物資，降低遭中國封鎖與經貿封殺的風險。





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民眾黨立院黨團今日召開「中國軍演衝擊交通經濟，備好物資方案降低風險」記者會，立委邱臣遠表示，中共軍演若常態化，將衝擊經濟與交通，台北飛航情報區上接日本福岡，下接菲律賓馬尼拉，地位舉足輕重。中共軍演封鎖台灣之後，平均每日過境航班從300架次腰斬至150架次。軍演南北兩大劃定的封鎖區，涵蓋主要對外的A1、R583、B576、Ｍ750等4條主要航路，臨時的更改航線，會讓航管及機師產生較大的空域引導壓力及出錯風險，稍微不甚就會有空中對撞的危機。



