錄音外洩　英相大熱門特拉斯稱人民需更努力工作

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她在「衛報」（Guardian）取得的錄音中表示，「這基本上是工作文化所致」，還說英國勞工需要「更賣力工作」。
「如果你去中國看看，情況相當不一樣。我能夠向你保證。」
「英國的工作文化存在基本問題…我認為人們沒有那麼熱衷於改變。」
英國首相強生（Boris Johnson）9月初將下台，特拉斯和蘇納克（Rishi Sunak）競爭成為繼任者，就在特拉斯民調明顯領先之際，這段令人尷尬的錄音檔外洩。
英國保守黨約20萬黨員已開始投票選出下屆黨魁，投票結果將於9月5日宣布，勝選者將於隔日接任黨魁，並將成為英國首相。
特拉斯和蘇納克今晚在蘇格蘭造勢拉票，雙方陣營經常從事敵對作法，最近幾週即發動激烈的選戰。
特拉斯這段談話，與她2012年與他人合著「釋放不列顛」（Britannia Unchained）具爭議性的主張相呼應。在這本書中，英國勞工被描述為「世界最懶散族群」之一。
在上月的選舉辯論中，特拉斯刻意與這種引起爭端的評論保持距離，稱這本書的共同作者、支持蘇納克的現任外交大臣拉布（Dominic Raab）才是相關內容的執筆人。
2016年英國脫歐公投期間原本支持續留歐盟的特拉斯最終力挺脫歐，在這段外洩的錄音中，她也似乎暗示歐盟和移民遭到不公平的批評。
特拉斯陣營的一名成員說這段外洩錄音是「5年前的事」且缺乏「來龍去脈」，但承認英國人民確實「需要提高生產力」。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110817