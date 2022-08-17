人蛇女首腦被押！與水流屍蛇蠍妹同室 「雙蛇同洞」受矚
近期柬埔寨詐騙集團拐騙台人事件頻傳，刑事局追查發現以41歲張姓女子為首的人蛇集團，自今年5月開始以高薪為誘餌，誘騙國人前往柬埔寨等國工作，每騙1人出國就能得到10萬元的仲介費，迄今已有50多人受害。今（17）日法院裁定張女收押禁見，巧合的是，張女在看守所的室友就是彰化水流屍命案的兇嫌林姓女子，林女在酒店上班，夥同家人設局謀殺迷戀自己的張姓男子，被稱為「蛇蠍妹」，如今「雙蛇同洞」，引發外界關注，所方則回應表示並未刻意安排，單純因房數有限。
人蛇集團張女，涉嫌在臉書、IG的工作社團社群，以月薪10萬元應徵「打字員」、「機房維護人員」等訊息，拐騙國人前往柬埔寨工作，還會全程監控，包括接送被害人到旅館住宿，直接載到桃園機場搭機出境等等，過程密不透呼風，3個月內初估已安排50人出國，每騙1人出國就能得到10萬元的仲介費，惡性十分重大。
而曾經引發全國關注的彰化水流屍命案，在酒店上班的林女，因為覬覦對方金錢，對迷戀且包養自己的張男痛下殺手，夥同家人設局將張男約出，隨後下藥將其勒斃，還把屍首綑綁上磚頭、大石頭沉溪底棄屍，手法十分毒辣。遭檢方依殺人罪起訴後，目前在看守所羈押禁見。
人蛇女首腦與蛇蠍妹同房當室友，看守所表示，並非刻意安排，僅因房數有限，才會恰好讓兩人同住。而張女今日凌晨被收押後，目前沒有提出特別的要求，一切正常。（編輯：倪浩軒）