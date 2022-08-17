年逾600女死於子宮頸癌　打疫苗能防7成以上

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教育部國民及學前教育署簡任視察陳慧玲解釋，國健署自107年12月底開始，推動國中女生接種HPV疫苗的服務，接種前提供相關的衛教資訊，經學生和家長同意，再經醫師評估，安排接種服務，接種後請學生原地休息至少30分鐘，若有不適可立刻告知醫師，即時處理接種後之不良反應。
吳昭軍分享，截至目前107年入學國中女生接種涵蓋率為74.2%，108年入學國中女生接種涵蓋率達87.1%，109年入學國中女生接種涵蓋率已達84.7%，因為疫情有些微下降，會持續提升接種率，建構起健康的防線，呼籲符合資格的女生都能配合施打。
國健署癌症防治組長林莉茹說，根據研究顯示，HPV疫苗保護力至少10年以上，另WHO建議接種HPV疫苗皆應接種「相同價數」，並依仿單的建議時程，完成所有劑次接種，以具有完整保護力。
台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，即使一輩子只有一位性伴侶，但仍可能有6成曾感染過，無性行為者可能透過共用毛巾、或是手部沾染病毒再碰觸黏膜也會感染，因此建議有無性伴侶、曾感染過菜花或是抹片異常者也都建議接種。
黃建霈提到，超過45歲以上仍會感染，若是年輕沒打過者，持續感染會導致發病，年紀越大，發生子宮頸癌機率就越高，另建議未打過疫苗者，生產後也要打疫苗，因為自然生產會有小傷口，病毒容易趁虛而入，他也建議，由於HPV也會引發陰道癌、外陰癌，男女一起打疫苗對減少病毒也有效。
台灣兒科醫學會理事邱南昌強調，打疫苗可以預防癌症，好好努力施打疫苗，HPV疫苗相當安全，但若有急性疾病應待急性期過了再打，懷孕期間建議不要施打，不知道懷孕者打了，安全性也無太大問題，後續劑次產後再打，並請醫師持續追蹤，也要放輕鬆，避免緊張暈針。
此外，邱南昌提到，若要同時接種HPV疫苗與新冠疫苗，可同一時間、分開不同手臂接種，或選擇另外的時間再接種，以利接種後身體不舒服反應之判別。
台灣疫苗推動協會醫師黃玉成說，目前全球施打效果至今高達7至8成預防感染，也可9成預防菜花等疾病，並可預防癌前病變，越早打效果越好，且目前研究可不用追加接種，只要評估無禁忌，都應該配合施打，他也打趣說「愛她就是要打（疫苗）她」。
另國健署提醒，根據研究顯示，HPV疫苗雖然可以預防相關型別的病毒感染，但仍無法百分之百預防子宮頸癌，因此接種HPV疫苗後，仍須有安全的性行為，正確使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。國民健康署補助30歲以上婦女每年1次免費子宮頸抹片檢查，鼓勵符合篩檢資格之婦女多加利用，建議至少每3年1次接受檢查，讓自己的健康更有保障。
國健署說明，接種後最常出現的症狀為注射部位紅腫痛、暈眩、頭痛，多屬短暫輕微至中等程度的現象，若有接種HPV疫苗的相關疑問，可以撥打：全國HPV疫苗專線0800-88-3513（寶貝，守護一生）。