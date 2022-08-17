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周玉蔻爆22歲男柬埔寨賺錢　2個月後回台「剩一甕骨灰」

▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件。（圖／好棒Bump YT）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件。（圖／好棒Bump YT）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-17 13:23:092022-08-17 13:44:51

台灣人被高薪誘騙到柬埔寨、緬甸等東南亞國家「淘金」，卻不知落入詐騙及人蛇集團的陷阱，多起試用期沒有達到業績，男性被活摘器官販售，女性被性侵、轉介出賣靈肉的案例發生，最不值的是丟了小命。資深媒體人周玉蔻表示，一名22歲本國青年「出國工作賺錢」，2個月後於異鄉身亡，死因疑似是毒品過量，令人不勝唏噓。

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▲▼周玉蔻（上圖）全文。（圖／周玉蔻臉書、記者葉政勳攝）
▲周玉蔻分享台人到柬埔寨打工的恐怖案例。（圖／記者葉政勳攝）
周玉蔻在臉書表示，今早在電台節目《新聞放鞭炮》訪問一位花蓮女孩，女孩說，她的大哥6月3日上午八點登機，跟家人說要「出國工作賺錢」，沒想到，7月底最後一次視訊後就失聯，8月3日好不容易找到大哥的同事，對方回：「妳哥哥因為毒品過量，8月1號人已經走了...」

女孩說，他們透過陳情、報案，所謂哥哥「公司」的主管給了一張只有肩膀以上身體的「遺照」，後來柬埔寨台商協會幫忙協調運送哥哥骨灰回台，她必須支付4500美元（約13萬元新台幣），女孩表示，哥哥工作地點在柬埔寨西港的山上。

▲柬埔寨詐騙台人徵才事件多，引起台灣人重視。（示意圖／Pixabay）
▲柬埔寨詐騙台人徵才事件多，引起台灣人重視。（示意圖／Pixabay）
此外，女孩還說，最近被救回來的一位女生告訴她，他們就是被詐騙集團騙去做電話詐騙工作的，業績不好會被電擊棒電，被餵很辣的食物。網友看完周玉蔻的轉述，「可怕！公權力應盡速介入」、「年輕人沒有社會經驗，缺乏判斷力，隨便出國...」、「聽完節目整個毛骨悚然」、「發生這種事，無力感真的好重」。（編輯：楊穎軒）

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