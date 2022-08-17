周玉蔻爆22歲男柬埔寨賺錢　2個月後回台「剩一甕骨灰」

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女孩說，他們透過陳情、報案，所謂哥哥「公司」的主管給了一張只有肩膀以上身體的「遺照」，後來柬埔寨台商協會幫忙協調運送哥哥骨灰回台，她必須支付4500美元（約13萬元新台幣），女孩表示，哥哥工作地點在柬埔寨西港的山上。
此外，女孩還說，最近被救回來的一位女生告訴她，他們就是被詐騙集團騙去做電話詐騙工作的，業績不好會被電擊棒電，被餵很辣的食物。網友看完周玉蔻的轉述，「可怕！公權力應盡速介入」、「年輕人沒有社會經驗，缺乏判斷力，隨便出國...」、「聽完節目整個毛骨悚然」、「發生這種事，無力感真的好重」。（編輯：楊穎軒）
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