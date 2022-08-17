科羅拉多河水位直落　美西7州協商降低用水量

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但開墾局和內政部官員在記者會上表示，他們將給各州更多時間，來達成這項影響4000萬人用水的協議。
內政部副部長布卓（Tommy Beaudreau）表示，聯邦官員受到7個州之間協商的鼓舞。科羅拉多河流經美國和墨西哥，流域涵蓋亞利桑那州、加州、科羅拉多州、新墨西哥州、內華達州、猶他州和懷俄明州。
布卓說，「我們堅持有必要保護這個水系」，還說用於水務管理的新聯邦資金將帶來幫助。
即便如此，聯邦官員表示仍須落實更多節水政策。
今天發布的24個月預測報告顯示，科羅拉多河流域最大兩個水庫米德湖（Lake Mead）和鮑爾湖（Lake Powell）水位下降，將促使各州根據先前協議削減用水量。
例如，首當其衝的亞利桑那州、內華達州和墨西哥將連續第2年實施限水，亞利桑那州將減少21%供水量、內華達州減少8%、墨西哥減少7%。
用水量最大、同時也是西部人口最多的加州，明年將不會受到影響。
這場大乾旱持續了23年，至少是1200年來有記錄以來最嚴重的一次，而人類無節制地燃燒化石燃料導致降水減少和氣溫升高，意味降降雪量減少，而現有的雪量融化得更快。
科羅拉多河面臨枯竭危機，各州恐難逃限水命運，也讓彼此關係緊張。
「亞利桑那中央計畫」（Central Arizona Project）總經理庫克（Ted Cooke）說：「亞利桑那州繼續承擔不成比例的節水重擔，以造福其他沒有做出貢獻者，這令人無法接受。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110817