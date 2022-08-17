焦姓富三代實習生嗆媒體又造謠 柯文哲：幹嘛跟小孩計較
台北市政府市長辦公室內一名焦姓實習生，日前在陪同市長柯文哲出席公開行程時，與現場媒體記者發生口角衝突，甚至當場怒嗆記者「你知道我爸爸媽媽是誰嗎？」更撂狠話嗆「你們媒體總經理我熟」、「你死定了」。而事後該名焦姓實習生更在社群軟體上，PO文指稱「自己被撂倒在地上」，還指控現場媒體「巧妙刪除畫面」。對此柯文哲今（17）日受訪時被問及該議題則為焦性實習生幫腔，直言「這種小朋友，為什麼那麼計較？笑一笑就好了。」
據了解，該名焦姓實習生父親為華新焦家第二代焦佑麒，母親則為元大集團創辦人馬志玲的女兒馬維欣，可以說是名符其實的「富三代」。而焦姓實習生約莫於三週前進入市長辦公室擔任實習生，且不時會將自己與柯文哲的相關行程，以IG限時動態的方式揭露，也讓不少府內人士私下抱怨會有觀感不佳的疑慮。
在一週前，焦姓實習生與柯文哲一同出席公開行程，在柯文哲受訪過程中，焦姓實習生則與現場媒體發生衝突，甚至數度向對方撂狠話表示「你知道我爸爸媽媽是誰嗎？」、「你們媒體總經理我熟」、「你死定了」。事後焦姓實習生更在IG上PO文，聲稱自己遭到記者「撂倒在地」，甚至指稱媒體「巧妙地將自己被撂倒的畫面刪減掉了」。不過同個場合柯文哲當時正在接受媒體訪問，若有人「當眾被人撂倒」，肯定會引起不小的關注，也不禁讓人質疑焦姓實習生說法的真實性。
而柯文哲今日上午受訪時再度被問及焦姓實習生一事，柯文哲則為其緩頰，表示「這種小朋友，為什麼那麼計較？」柯文哲認為，有時候年輕人就是奇奇怪怪的，「就是說為什麼每個人的事情都要這麼去追究？笑一笑就好了。」