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艾成墜樓亡！3天前嘆「人生真假分不清」　網：一路好走

▲艾成墜樓身亡，享年40歲。（圖／民視提供）
▲艾成墜樓身亡，享年40歲。（圖／民視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-17 11:38:332022-08-17 12:07:26

藝人艾成今（17日）上午10點多傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場沒了呼吸心跳，因此並未送醫，享年40歲，目前警方已趕抵現場，釐清案情。艾成3天前在臉書發文，吐露「若妳我活在愛裡，每一分秒都紀錄在天上」，如今聽聞噩耗的粉絲，情緒崩潰，紛紛湧入留言區追悼。

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艾成14日寫下：「人生就像一夢，真真假假永遠分不清，但若妳我活在愛裡，每一分秒都紀錄在天上！」並搭配一張穿黑色上衣的自拍近照，他微微淺笑，心情似乎很平靜，不過文字看似透露心中困擾已久的疑惑，以及對所提及的女性深切的愛。

▲艾成過世3天前發文，網友發現異狀。（圖／艾成臉書）
▲艾成過世3天前發文，網友發現異狀。（圖／艾成臉書）
▲艾成過世3天前發文，網友發現異狀。（圖／艾成臉書）
事發前，網友察覺異樣，留言關心、打氣：「變瘦～不像你」、「這個表情好像心事重重！加油喔！」而今死訊曝光，所有人無不震驚又難過，哀悼：「一路好走」、「太突然了吧...」、「拜託不要是真的」、「真的很難過，我每天都看你直播」、「希望是假新聞...」（編輯：楊穎軒）

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