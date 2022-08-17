艾成墜樓亡！3天前嘆「人生真假分不清」 網：一路好走
藝人艾成今（17日）上午10點多傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場沒了呼吸心跳，因此並未送醫，享年40歲，目前警方已趕抵現場，釐清案情。艾成3天前在臉書發文，吐露「若妳我活在愛裡，每一分秒都紀錄在天上」，如今聽聞噩耗的粉絲，情緒崩潰，紛紛湧入留言區追悼。
艾成14日寫下：「人生就像一夢，真真假假永遠分不清，但若妳我活在愛裡，每一分秒都紀錄在天上！」並搭配一張穿黑色上衣的自拍近照，他微微淺笑，心情似乎很平靜，不過文字看似透露心中困擾已久的疑惑，以及對所提及的女性深切的愛。
事發前，網友察覺異樣，留言關心、打氣：「變瘦～不像你」、「這個表情好像心事重重！加油喔！」而今死訊曝光，所有人無不震驚又難過，哀悼：「一路好走」、「太突然了吧...」、「拜託不要是真的」、「真的很難過，我每天都看你直播」、「希望是假新聞...」（編輯：楊穎軒）
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