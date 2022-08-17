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優人神鼓登衛武營　《轉山》科技跨域開創表演新局

▲《轉山》是以藏傳佛教為主題的大型創作。（圖／記者陳美嘉攝，2022.08.16）
▲《轉山》是以藏傳佛教為主題的大型創作。（圖／記者陳美嘉攝，2022.08.16）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-08-17 11:50:27

被紐約時報讚譽擁有「多層次的美，精準的節奏」的優人神鼓，9月10日、11日將在衛武營歌劇院，演出以藏傳佛教為主題的大型創作《轉山》，《轉山》靈感來自於2002年創辦人劉若瑀、藝術總監黃誌群，攜手全團遠赴西藏轉山的心境與經歷，透過科技、多媒體的運用，讓作品有更創新的呈現。

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創辦人同時也是導演的劉若瑀表示，2002年優人神鼓全團到西藏岡底斯山轉山的經驗，對優人來說衝擊非常大。旅途中強烈感受到藏人們對內在以及對信仰的呈現中，有股似神蹟般的力量，讓藏人在西藏如此具有挑戰性的氣候環境下存活下來。《轉山》這個作品是一個隱喻，卻也是一個真實的故事。

被團員暱稱為阿禪師父的優人神鼓藝術總監黃誌群分享，多媒體的運用的確讓藝術家在創作上有了新的嘗試點，讓二個不同空間發生的事連結在一起，使得二個時空有了交會的可能性。這讓他想到藏傳密宗「觀想」的修行方法。所謂觀想，就是行者凡夫之體，與佛、本尊、菩薩的神聖之體的合一經驗，當下瞬間把平凡、神聖融為一體，觀想把二個不同世界與時空，在當下瞬間交會與合一的重要媒介。

2022優人神鼓直面大山力作《轉山》9月10日、11日將在衛武營歌劇院登場，更多演出詳情及購票資訊可上網查詢或請電洽優人神鼓:02-29388188

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