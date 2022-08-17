王瞳撇不倫戀！新戲同台馬俊麟 放閃承諾「艾成擺第一」
艾成在今（17）日稍早傳出墜樓身亡，消息震驚演藝圈。6月時，太太王瞳出席戲劇《市井豪門》開鏡記者會，受訪時提到，會把老公放在第一位。
王瞳曾與馬俊麟爆出不倫戀，當時事件鬧得沸沸揚揚，也讓她沉寂一段時日，終於回歸戲劇，談到艾成她直言：「事情發生一定要檢討，至少我們還在彼此身邊，就當學到教訓。」她也不捨艾成壓力大，坦言：「我其實滿擔心他，他需要我的意見跟陪伴，我重回八點檔，他說妳要進去1年多，擔心我不能回家。」不過王瞳現在家庭擺第一，再來才是教會跟工作，放閃說：「我的次序不一樣了，心以老公為主。」
此外，艾成海南餐廳5年倒3間，因貸款500萬壓力大，血壓飆到180，王瞳透露當時加盟店快速拓展自己也很震驚，因為她在拍戲沒時間干涉，全權交給艾成、堂哥、艾成姊夫管理，就連西門町創始店都頂不住空燒每月20萬租金熄燈。
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