艾成墜樓身亡！3天前才直播開唱竟成最後身影 粉絲淚崩
藝人艾成今（17）日上午10時許，在蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，消息一出震驚外界，許多網友們湧入社群網站致哀，艾成和妻子王瞳7月才剛迎來結婚兩週年的大事，且他在上週日還在臉書開直播唱歌，當時網友大讚好聽，沒想到如今竟成為最後唱歌的畫面。
艾成墜樓身亡享年40歲，警方在現場拉起封鎖線，由於人從7樓摔下當場死亡，並沒有送醫。至於詳細意外發生經過，仍待進一步調查釐清，目前老婆王瞳也正從宜蘭火速趕回蘆洲。
出身自《超級偶像》的艾成，擁有一副好歌喉，他於14號才在個人臉書開直播唱歌，將近1小時的直播中獨自演唱多首歌曲，看起來十分投入，當時網友大讚歌聲好聽，如今傳出憾事，粉絲紛紛湧入在直播底下留言哀悼，「祝一路好走」、「RIP」、「真的很捨不得」、「沒想到這居然是最後一次」、「一路好走，不累不痛...放下了」。（編輯：倪浩軒）
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