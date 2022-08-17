艾成、王瞳最後同框！緊牽愛妻手：活著的人要繼續努力
藝人艾成今（17日）上午10點多傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場沒了呼吸心跳，因此並未送醫，享年40歲，經紀公司稍早也證實死訊，誠懇外界給艾成老婆王瞳一些空間。艾成和王瞳上個月一起到歌手好友朱俐靜（Miu）的靈堂捻香，這是夫妻倆最近、也是最後一次合體亮相。
艾成7月14日緊牽著王瞳，與昔日選秀節目《超級偶像》戰友到朱俐靜靈堂弔唁，艾成受訪時表示，有慰問朱俐靜二姊，「我跟她的家人說，活著的人需要繼續努力，Miu是人們心中的超級偶像，每次看到她永遠沒煩惱的微笑，現在是天上的超級偶像，去天上當天使唱歌，我們替她開心，是來祝福她的。」
孰料，艾成「活著的人需要繼續努力」的話言猶在耳，如今卻英年早逝，讓親友及粉絲無法接受，「星光幫」賴銘偉在艾成最後一篇臉書貼文下留言：「才剛送走Miu，不久前才一起參加錄影通告，星光超偶聚在一起爆笑又熱鬧，沒想到今天換聽見你的噩耗，艾成，辛苦了！願一路好走。」（編輯：楊穎軒）
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