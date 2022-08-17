中秋烤肉嚐美味　燒肉餐廳「尋找阿中阿秋」享優惠

中秋連假即將到來，而中秋吃烤肉已成為全民運動，除了宅在家吃大餐，餐廳業者也推出優惠，提供民眾便利的選擇。義享時尚廣場「花韓燒」與「燒肉同話」兩大燒肉餐廳即日起開放訂位，花韓燒義享店也於9月9日至11日期間，推出獨家限定活動。另外，想要在家自己烤肉的民眾，凍心炸冰淇淋還推出「用烤的冰淇淋」。
為了避免事前物資採買的繁瑣工作，不少民眾會選擇到燒肉餐廳直接享用美食。義享時尚廣場7F「花韓燒」主打458元起韓式燒內吃到飽，大獲韓式美食愛好者好評，點購蕎麥花嚴選系列(698元/人起)或木槿花秘藏系列(798元/人起)，再贈比臉大牛排(每桌乙份)。
為了歡慶中秋佳節，花韓燒義享店也於9月9日至11日期間，推出義享店獨家限定活動「尋找阿中阿秋」，凡姓名中含有「中」或「秋」字，提前以電話預約訂位，即可享四人同行一人半價之優惠(每日限10組，限於中午12點前進場)。
義享 6F「燒肉同話」推出全新菜單，煙雨霏霏朧中牛套餐雙人推薦價1,788元（三人推薦價2,688元），8月15日至31日期間，於Facebook或Instagram打卡標記燒肉同話高雄義享店並點購套餐，將依當日中午11點溫度換算折扣優惠(限平日，最高可享三樣單點品項折扣)。
近年來佳節團聚烤肉也已成為每年中秋時的重頭戲，南部獨家的B2「凍心炸冰淇淋」今年推出中秋烤冰趣大禮包，內含10個烤冰淇淋半成品(可任選)及輕巧型保冷袋乙個，特價540-720元，提供烤肉後解膩甜點新選擇。