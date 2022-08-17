艾成墜樓身亡！下月原本要開唱 昔日戰友崩潰談最後一面
艾成在今（17）日稍早傳出墜樓身亡，消息震驚演藝圈。昔日一起參與節目的《超級偶像》戰友符瓊音，收到噩耗感到震驚，久久不能回神，因為上周兩人才一起錄影，沒想到就發生憾事。
聽聞艾成墜樓身亡消息，符瓊音久久回不過神，她表示：「不久前上《小明星大跟班》之後，我還有約了一局，當天他臨時有事不能來。」她憶及當天聚會有張芸京、江明娟、榮忠豪，以及艾成出道前在主婦之店駐唱的同事亦帆、徐哲緯，都是十幾年的老朋友，「但他臨時說要去談事情，就缺席了那次聚會。」
符瓊音也提及艾成曾有次說到債務時眉頭深鎖，但並未細說，但談到很多進行中的計畫時，又恢復了飛揚的神采，她難過表示：「我們有說好要去他的新音樂節目錄影，月底還有一場台東的演出會碰面，我還想著到時候要好好聊，好友怎麼就缺席了呢？」此外，有知情人士透露，艾成原本計畫在9月24日舉辦來台20周年演唱會，如今竟成了遺憾。
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