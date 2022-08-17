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快訊／本土確診＋24669！死亡個案增33人　境外移入204例

▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-08-17 14:03:142022-08-17 14:05:30

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增24873例COVID-19確定病例，分別為24669例本土個案及204例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之24,669例本土病例，為11,199例男性、13,465例女性、5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,073例)，臺北市(3,054例)，臺中市(2,966例)，桃園市(2,793例)，高雄市(2,015例)，臺南市(1,669例)，彰化縣(982例)，新竹縣(726例)，新竹市(724例)，屏東縣(655例)，苗栗縣(648例)，雲林縣(540例)，宜蘭縣(531例)，花蓮縣(465例)，南投縣(423例)，基隆市(415例)，嘉義縣(338例)，臺東縣(234例)，嘉義市(234例)，澎湖縣(94例)，金門縣(81例)，連江縣(9例)。

指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為19例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至8月13日，死亡日期介於5月11日至8月14日。

指揮中心說明，今日新增204例境外移入個案中，為118例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別為越南(14例)，泰國(12例)，美國(5例)，英國、菲律賓及瑞士(各2例)，柬埔寨、馬來西亞、香港、印尼、阿拉伯聯合大公國、寮國、奧地利、中國、加拿大及南非(各1例)移入。另157例感染國家調查中。入境日期介於今年7月19日至8月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,541,135例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,580,709例排除)，其中4,952,570例確診，分別為23,982例境外移入，4,928,534例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,506例COVID-19死亡病例，其中9,491例本土，個案居住縣市分布為新北市2,048例、臺北市1,075例、臺中市945例、高雄市877例、臺南市739例、桃園市718例、彰化縣554例、屏東縣397例、雲林縣291例、南投縣282例、苗栗縣220例、嘉義縣216例、基隆市213例、宜蘭縣191例、嘉義市158例、花蓮縣153例、新竹縣147例、臺東縣138例、新竹市90例、澎湖縣23例、金門縣16例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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