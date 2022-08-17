自由車／破400名車手競輪　跨時空對決

2021臺灣盃國際自由車電競爭霸賽去年首度在臺灣舉辦，吸引來自22個國家、113位自由車好手在線上線下一較高下，2022年第2屆賽事決賽即將於111年8月27日至28日再次在高雄市展覽館登場，屆時從400多位全球海選選出的前80名國際高手及國內35位青年及青少年選手將跨時空同台，力拼冠軍獎座及百萬獎金。
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中華民國自由車協會(以下簡稱自由車協會)於110年向體育署提出結合臺灣引以為傲的運端科技產業，在臺灣舉辦亞洲第一個電競自由車國際賽事的想法，適逢體育署正在推動運動與科技產結合的計畫，因此全力促成這項比賽的舉辦，讓受疫情影響無法舉辦的實體國際賽，多一個辦理的選項
本次賽事將透過EUROSPORT歐洲體育台社群網站宣傳，27日及28日的決賽將全程透過全球網路社群平台直播，藉由鏡頭讓全球觀眾看見臺灣產業軟硬體的實力，證明臺灣舉辦世界頂尖賽事水準的實力，並將TAIWAN品牌行銷至全世界。
體育署表示，臺灣盃自由車電競爭霸賽全程虛擬自由車環台公路大賽的路線，讓無法親自參加環台賽的全球自由車選手在線上體驗臺灣之美，並透過虛擬實境，挑戰臺灣高低起伏的丘陵地形，讓臺灣成為國際友人下一站旅行的目的地。