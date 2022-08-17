自由車／破400名車手競輪　跨時空對決

2021臺灣盃國際自由車電競爭霸賽去年首度在臺灣舉辦，吸引來自22個國家、113位自由車好手在線上線下一較高下，2022年第2屆賽事決賽即將於111年8月27日至28日再次在高雄市展覽館登場，屆時從400多位全球海選選出的前80名國際高手及國內35位青年及青少年選手將跨時空同台，力拼冠軍獎座及百萬獎金。





我是廣告 請繼續往下閱讀