艾成墜樓身亡！遺體移往板橋殯儀館 警方初判無外力介入
藝人艾成今（17）日上午10時許，在蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，消息一出震驚外界。員警在現場拉起封鎖線，家屬指認確定無誤後，艾成遺體目前已被移往板橋殯儀館，預計明日進一步相驗。艾成墜樓的詳細事發原因仍待進一步調查釐清，但警方初步判斷，沒有外力介入。
據了解，艾成疑似因心情不好，前往蘆洲找妻子王瞳談心，不過王瞳今天上午在宜蘭有工作，教會請朋友過來陪伴，朋友進入家中後，發現艾成情緒不穩，在屋內陪伴的過程當中，艾成進入房間，隨後自7樓跳下，當場死亡。沒有留遺書，但是根據現場跡證初步判斷，並沒有外力介入，沒有他殺嫌疑。
艾成今年4月曾提到，經營的餐廳「艾叻沙」因為疫情關係，業績直直落，被高昂租金壓得喘不過氣，無奈之下只好收掉西門町創始店。
事實上，艾成和妻子王瞳7月才剛迎來結婚兩週年的紀念日，艾成當時向王瞳深情告白，且他於上週日還在臉書開直播唱歌，沒想到突然發生憾事，讓許多演藝圈好友與粉絲們同感不捨，事發後許多網友湧入艾成臉書哀悼，紛紛留言表示，「祝一路好走」、「RIP」、「真的很捨不得」、「沒想到這居然是最後一次」、「一路好走，不累不痛...放下了」。（編輯：倪浩軒）
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