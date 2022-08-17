進房間趁友不備　藝人艾成住家七樓墜樓身亡

藝人艾成今（17）日上午在蘆洲住家七樓外墜樓身亡，警方表示，救護車抵達現場後發現已無生命跡象未送醫，警方立即封鎖現場，由於沒有留下遺書，警方隨後也請當時在樓上陪同的2位教會教友及稍後趕到的妻子藝人王瞳到派出所製作筆錄，現場由殯葬業者將遺體運走處理相關後續事宜。
警方表示，現場查訪40歲蔡姓男子（艾成）近期心情不佳，妻子今天上午到宜蘭工作外出，教會請朋友過來陪伴，朋友進入家中後，發現艾成情緒不穩，試圖溝通化解情緒，在屋內陪伴的過程當中，艾成進入房間，隨後自7樓跳下，當場死亡，沒有留下遺書，初步判斷沒有他殺嫌疑。
今日上午有民眾在捷運蘆洲站共構社區住宅外人行道上發現有男子疑似墜樓現象，現場滿是血跡，救護車抵達現場後，發現男子已無呼吸心跳、呈現明顯死亡跡象，到場警方也立即拉起封鎖線，並因戶外天氣炎熱高溫，在現場搭起帳篷遮蔽遺體，許多教會友人也在事後聞訊趕到現場關心了解，不過對於相關死因並未多談，詳細案發原因細節仍有待警方釐清。
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