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動物園捲尾猴意外撥通報案電話　驚動加州警方

▲捲尾猴Route亂按電話，意外撥通給警方。（圖／翻攝臉書）
▲捲尾猴Route亂按電話，意外撥通給警方。（圖／翻攝臉書）

中央社

2022-08-18 05:00:00

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國加州警方13日晚間接獲一通掛斷的報案電話後，派遣警員趕往當地一家動物園查看，卻發現報案的是一隻調皮的捲尾猴。

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法新社報導，加州聖路易奧比斯波郡（San Luis Obispo）警方追蹤到報案電話發話地點來自洛杉磯以北320公里的Zoo to You保育動物園區辦公室，但卻找不到遭遇困難的報案人。

警方並未因此氣餒，而是著手調查，決心揭開這個謎團。

聖路易奧比斯波郡警方在社群媒體上發文指出：「他們隨後全都明白…這一定是一隻名叫Route的捲尾猴搞的鬼。」

「Route顯然是拿起了園方的手機…一支放在園方用於穿梭40英畝園區的高爾夫球車上的手機。」

「我們聽說，捲尾猴是好奇心很強的動物，能抓什麼東西就抓什麼東西，然後開始亂按。」

警方的推文說：「這正是Route所作的…然後很剛好地按了正確的數字組合打給我們。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：蔡佳敏）1110817

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