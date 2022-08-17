林佳龍曾提首都12項願景　陳時中：會向他深度討教

民進黨中央黨部今（17）日召開《民主前進挺18》支持18歲公民權宣誓記者會，包含兼任黨主席的總統蔡英文、台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍都出席，陳、林並於會後接受媒體聯訪。陳時中表示，林佳龍之前有提出首都12項願景，自己會與他深度討教；林佳龍也表示，，2個團隊有建立窗口，負責政策的同仁密集討論，不只在競選時有溝通平台，執政之後，2人會用雙北雙箭頭的執政方式，帶領首都圈跨域治理。
陳時中與林佳龍今日於記者會後接受媒體聯訪，被問及民調顯示，民進黨因為論文事件大失血，蔡英文滿意度跌7%，另外20至29歲支持度流失2成？陳時中表示，選舉風風雨雨，執政的人就是要面對、參與、處理事情，一件一件來。
林佳龍則表示，論文事件告一段落，這是先前民意反映，隨著事情發展，未來就會進入到對於城市發展公共建設的討論。
至於2人是否就大台北政策做交流，陳時中表示，自己當然要跟林佳龍深度討教，林當時的首都12項願景都寫得非常好，且經過深思熟慮，每個項目只要他有時間，都會跟他討教。
林佳龍也說，2個團隊有建立窗口，負責政策的同仁密集討論，提出首都圈聯合治理。他說，雙北市民生活不可分，不只在競選時有溝通平台，執政之後，2人會用雙北雙箭頭的執政方式，帶領首都圈跨域治理。