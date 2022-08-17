綠持續操弄抗中保台？盧秀燕：這是中央到首長共同責任
國民黨今（17）日正式提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕競選連任，兩人也同框出席國民黨中常會。媒體詢問，國民黨副主席夏立言赴陸，引發爭議，日前盧秀燕跟侯友宜受訪時都稱，時機不宜，是否會擔心民進黨在年底選戰持續打「抗中保台」牌，盧秀燕說，抗中保台是每位國民、從中央到首長的共同責任，不是哪個人或哪個政黨的專屬權利，更不該被拿來操弄選舉。
盧秀燕說，每個縣市長都在守護自己的縣市，不管是抗中保台、疫情、天災地變，或是任何災難，相信國民黨縣市長都會以全力守護自己的城市為最大的責任；面對年底選戰，他們會全力以赴，並不擔心民進黨的操作。
侯友宜則沒有正面回應，他說，這一次的地方選舉，最重要的就是要把地方建設好，讓民眾安居樂業，當然在選舉過程中，會有很多議題必須面對，但只要念茲在茲，為國家、人民做事，問心無愧，做好市政工作與市長角色。
至於之後是否會全台輔選，盧秀燕說，他們是現任市長，會以市政為主，不過距離選舉剩下一百多天，他們也會善盡輔選的責任，他跟侯一定會努力輔選，向民眾推薦最好的人才。
侯友宜也說，面對選舉，很多市政議題大家可以互相觀摩學習，大家一起努力打拼，這次選舉讓選民做市政好壞的選擇。