韓國出生率雪崩式下降！地獄朝鮮「生不如死」人口負增長

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全球角度來看，OECD會員國之中韓國出生率也已經是連續9年墊底，且女性生育頭胎的平均年齡是會員國中最高的32.3歲；低迷的出生率不僅是這10年來的顯著問題，過去這4、5年來韓國的少子化問題更有雪崩般愈滾愈大的趨勢，韓國統計廳數據指出，在2016年以前韓國新生兒人口還超過40萬人，4年內卻驟降了33%，逐年驟降至27萬2400人、26萬500人。
分析指出，新生兒減少的主要原因包含婚姻件數減少、育齡人口減少和生育年齡提高等，去年韓國結婚登記件數也首度跌破20萬件以下，僅19萬2509件，較去年少了2萬993件；不少韓國人也將生活條件、經濟水準與是否有房視為育兒前考量標準，儘管韓國民眾薪資普遍較台灣勞工略高，但韓國的高房價情況更為嚴峻，失控的房價與供給更讓年輕人連一般的房子也住不起，只能租賃在半地下房或地下室，連基本生活條件都難以滿足，更別說養兒育女。
目前韓國「總和生育率」（합계출산율）最低的是首爾市，總和生育率指的是平均每位女性一生中所生育之子女數，首爾僅達0.63，全韓國超過1.0的則只有世宗市（1.28）和全羅南道（1.02），距離維持世代交替、避免人口數下降的2.1距離還很遙遠。為了鼓勵生育，韓國當局也相對應祭出不少獎勵方案，例如中央撥款4兆1千億韓元預算，包含用於育兒補助，每個月提供家中有0至1歲嬰兒的家庭30萬韓元，或是提供新婚夫婦最高1億韓元的低利貸款，只要接下來三年、十年內再生小孩，就能逐步免除利息，最高能全部免還等。
不過專家認為，這些生育獎勵制度的增加，僅能在短期內提高人口基數，長期來看效果仍然有限，想要打造生育友善的環境，重點還是落實完善的教養制度，解決青年就業困難、平抑過高房價等問題，透過建立良好的社會才能促進國人養兒育女。