7歲弟確診「失眠、啃指甲」　醫曝兒童長新冠3大臨床表現

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吳文秋透露，以目前台北醫院收治狀況，今年4月至7月診治2000多名確診兒童，95%為輕症且可在家照護，也有約102位的中重度病童需住院治療，急性期如輕度腦炎或中重度呼吸窘迫、哮吼或橫紋肌溶解症，經及時照護、給予適當的抗病毒藥後，都已康復出院，在門診追蹤病況的過程中，發現部分兒童新冠症狀持續時間較久，最常見症狀為呼吸道的咳喘、胸痛、疲勞，每個人都不同，兒童不太會表達不適，罹患新冠後的症狀多元且時好時壞，例如7歲的吳小弟，就曾因確診後的恐懼與身體不適，出現失眠至凌晨近4點及無法控制啃指甲的焦慮反應，14歲的哥哥還曾出現1次幻聽，所幸目前都已改善。
吳文秋分享，根據國外研究報告，兒童罹患長新冠的機率為25.24%，最常見的臨床表現分別為情緒症狀16.50%、疲倦9.66%，睡眠障礙8.42%，國外學者認為，這些狀況可能與自律神經失調有關。吳認為，情緒、精神、睡眠都對兒童健康發展至關重要，為避免因為兒童年齡小、字彙量少、身體不適、緊張等因素影響問診狀況，因此當兒童因相關症狀就醫時，除引導家長與孩子配合進行詳細問診，還會安排進一步的詳細檢查，例如胸部X光、肺功能檢測、尖峰呼吸流速計、呼氣一氧化氮，或過敏原檢測、心電圖、心臟超音波等，提供兒童最完整的醫療照護。
吳文秋提到，家長也請多注意孩子的身心靈狀態，除了按照醫囑治療及要均衡飲食，盡量讓兒童在熟悉且安全的環境，幫助兒童達到充分放鬆休息，能有良好的睡眠，等到不適的症狀緩解後，再安排適當的運動，可舒緩兒童情緒及壓力，有助於降低長新冠不適。
另外，吳文秋提醒，即使已進入後新冠疫情時期，仍應注重戴口罩、勤洗手的基本防護，且疫苗仍是目前最有效可降低感染及重症的方法，若家裡還有符合疫苗接種條件但未接種兒童，建議盡快接種疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。