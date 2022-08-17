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艾成墜樓亡！堅持來台原因鼻酸　曾答應父母「我不會死」

▲藝人艾成墜樓身亡，震驚各界，來台發展20年的星途、感情受各方關注。（圖／取自「艾成的異想世界」）
▲藝人艾成墜樓身亡，震驚各界，來台發展20年的星途、感情受各方關注。（圖／取自「艾成的異想世界」）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-17 15:08:022022-08-17 16:00:44

藝人艾成今（17）日上午10時在蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，消息震驚各界。眾人對艾成的印象，除了妻子是知名女星王瞳，就是從歌唱選秀節目《超級偶像》發跡的故事，他以堅強的歌唱實力拿下《超偶2》冠軍，之後還演出《新兵日記》蕭德基一角，但卻鮮少人知道他最初來台所經歷的辛酸故事。

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艾成過去曾到486先生的節目當來賓，聊到馬來西亞人到新加坡都賺錢發大財，為何艾成卻還是堅持來台灣？只見艾成眼神一亮，篤定的說：「天王天后哪個不是從台灣出發」，他細數從早期羅大佑、李宗盛，到後期張惠妹、王力宏，動力火車、張宇，「我們從小就有一個憧憬，就是來台灣當歌手」。

▲到台灣當歌手，是艾成從小的憧憬及畢生夢想。（圖／取自「艾成的異想世界」）
▲到台灣當歌手，是艾成從小的憧憬及畢生夢想。（圖／取自「艾成的異想世界」）
艾成那時還開玩笑：「我們馬來西亞人有兩種特質，一種是很會生小孩，一種就是很能唱歌。」他說，因為馬來西亞實在太無聊，結婚完沒事幹，要嘛就是生小孩、要嘛就找卡啦OK唱歌，只有兩種娛樂，所以馬來西亞會唱歌的人非常多。

從小就想到台灣當歌手的艾成，在馬來西亞時比盡所有歌唱大賽，結果發現一個比一個能唱。像這十幾年來，光良品冠、李心潔、梁靜茹、阿牛都是馬來西亞歌手代表。艾成回憶，「我爸拿著我的Demo，投到台灣每一家唱片公司」，投了整整兩年多，終於有台灣唱片公司願意帶他去台灣。

艾成19歲時終於來到台灣，唱片公司想把他打造成「寶島歌王」，讓他大唱台語歌曲、走日本演歌風格。艾成拒絕，沒想到竟被唱片公司「原地放生」，身無分文也毫無收入的他，當時只能成天在外亂走亂躺，渾渾噩噩過了兩、三個月。

回想起20年前的往事，艾成也佩服自己「怎麼可以一包吐司吃一個多月，整個都發霉了，也不敢吃整片，只能咬兩口、配水。」因為不肯做台語演歌，唱片公司不再理他，他也不敢打電話回去給馬來西亞的爸媽。「三個月幾乎是在西門町當流浪漢」，艾成說這是他到台灣來之後，永遠不會忘的一段經歷。

▲當時被唱片公司丟包放生的艾成還不到20歲，在台灣餓到吐司不敢整片吃，只敢咬一兩口配水喝。（圖／翻攝「486會客室」）
▲當時被唱片公司丟包放生的艾成還不到20歲，在台灣餓到吐司不敢整片吃，只敢咬一兩口配水喝。（圖／翻攝「486會客室」）
艾成告訴486先生，在西門町當流浪漢時，打遍所有唱片公司的電話，才遇到一位開唱片公司的「吳先生」，即使才剛因為做專輯賠錢破產，但因為同情艾成的處境，不只幫忙解決債務，還讓他睡在辦公室，四處借錢幫艾成做專輯。只是人生沒有最荒謬、只有更荒謬，好心的「吳先生」在最後一刻竟捲款潛逃，將所有錢都帶走。

「我認為他是想幫助我的，只是最後他自己也一屁股債。」艾成說，首張個人專輯「Mr.I」雖然最後還是有成功發行，但卻完全沒有錢做任何宣傳。發完那張專輯的艾成，自那一刻起幻想全數破滅，也是從那時開始，艾成得了嚴重的憂鬱症。

▲艾成發行首張個人專輯「Mr.I」後，夢想反而因此破滅，在那時出現憂鬱症。（圖／翻攝「486會客室」）
▲艾成發行首張個人專輯「Mr.I」後，夢想反而因此破滅，在那時出現憂鬱症。（圖／翻攝「486會客室」）
專輯完全沒人聽，艾成開始懷疑自己來台灣做什麼，「我就很想結束自己的生命，躲在房間不吃不喝，就等死，嚴重到頭髮開始掉，眼睛看不見、耳朵聽不見。」當時好心收留他、供他吃住的兩名阿姨，半哄半騙幫他刷機票，把他送回馬來西亞找爸媽。「回去時我媽哭倒在機場，我爸說不要做歌手了」，但艾成還是無法死心，他向父母承諾：「我答應你，我不會死，我不會自殺，我要回台灣。」

再度回到台灣的艾成，輾轉在他人幫助下，到了台北相當知名的駐唱西餐廳「主婦之店」，善良的老闆不忍他離鄉背井，好心讓他唱沒有客人的時段，艾成說：「從沒人聽我唱歌，到最後場場爆滿。」那幾年《超級星光大道》、《超級偶像》正當紅，艾成因此踏上了歌手路，最後還出演了《新兵日記》蕭德基一角。不過艾成的星途並未因此大紅大紫，和女星王瞳的愛情糾葛也是鬧得滿城風雨，加上艾叻沙餐廳副業受到疫情重創慘賠，如今艾成突然墜樓驟逝，令人不捨與惋惜。

▲樂於助人的艾成墜樓身亡，讓粉絲、友人十分難受。（圖／取自「艾成的異想世界」）
▲樂於助人的艾成墜樓身亡，讓粉絲、友人十分難受。（圖／取自「艾成的異想世界」）
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