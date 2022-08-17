艾成墜樓亡！堅持來台原因鼻酸　曾答應父母「我不會死」

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艾成那時還開玩笑：「我們馬來西亞人有兩種特質，一種是很會生小孩，一種就是很能唱歌。」他說，因為馬來西亞實在太無聊，結婚完沒事幹，要嘛就是生小孩、要嘛就找卡啦OK唱歌，只有兩種娛樂，所以馬來西亞會唱歌的人非常多。
從小就想到台灣當歌手的艾成，在馬來西亞時比盡所有歌唱大賽，結果發現一個比一個能唱。像這十幾年來，光良品冠、李心潔、梁靜茹、阿牛都是馬來西亞歌手代表。艾成回憶，「我爸拿著我的Demo，投到台灣每一家唱片公司」，投了整整兩年多，終於有台灣唱片公司願意帶他去台灣。
艾成19歲時終於來到台灣，唱片公司想把他打造成「寶島歌王」，讓他大唱台語歌曲、走日本演歌風格。艾成拒絕，沒想到竟被唱片公司「原地放生」，身無分文也毫無收入的他，當時只能成天在外亂走亂躺，渾渾噩噩過了兩、三個月。
回想起20年前的往事，艾成也佩服自己「怎麼可以一包吐司吃一個多月，整個都發霉了，也不敢吃整片，只能咬兩口、配水。」因為不肯做台語演歌，唱片公司不再理他，他也不敢打電話回去給馬來西亞的爸媽。「三個月幾乎是在西門町當流浪漢」，艾成說這是他到台灣來之後，永遠不會忘的一段經歷。
艾成告訴486先生，在西門町當流浪漢時，打遍所有唱片公司的電話，才遇到一位開唱片公司的「吳先生」，即使才剛因為做專輯賠錢破產，但因為同情艾成的處境，不只幫忙解決債務，還讓他睡在辦公室，四處借錢幫艾成做專輯。只是人生沒有最荒謬、只有更荒謬，好心的「吳先生」在最後一刻竟捲款潛逃，將所有錢都帶走。
「我認為他是想幫助我的，只是最後他自己也一屁股債。」艾成說，首張個人專輯「Mr.I」雖然最後還是有成功發行，但卻完全沒有錢做任何宣傳。發完那張專輯的艾成，自那一刻起幻想全數破滅，也是從那時開始，艾成得了嚴重的憂鬱症。
專輯完全沒人聽，艾成開始懷疑自己來台灣做什麼，「我就很想結束自己的生命，躲在房間不吃不喝，就等死，嚴重到頭髮開始掉，眼睛看不見、耳朵聽不見。」當時好心收留他、供他吃住的兩名阿姨，半哄半騙幫他刷機票，把他送回馬來西亞找爸媽。「回去時我媽哭倒在機場，我爸說不要做歌手了」，但艾成還是無法死心，他向父母承諾：「我答應你，我不會死，我不會自殺，我要回台灣。」
再度回到台灣的艾成，輾轉在他人幫助下，到了台北相當知名的駐唱西餐廳「主婦之店」，善良的老闆不忍他離鄉背井，好心讓他唱沒有客人的時段，艾成說：「從沒人聽我唱歌，到最後場場爆滿。」那幾年《超級星光大道》、《超級偶像》正當紅，艾成因此踏上了歌手路，最後還出演了《新兵日記》蕭德基一角。不過艾成的星途並未因此大紅大紫，和女星王瞳的愛情糾葛也是鬧得滿城風雨，加上艾叻沙餐廳副業受到疫情重創慘賠，如今艾成突然墜樓驟逝，令人不捨與惋惜。
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