艾成墜樓身亡 韓國瑜聽聞「相當震驚」：曾被他深深感動
藝人艾成今（17）日墜樓身亡，震驚各界，高雄前市長韓國瑜聽聞消息大感震驚，在臉書上發文悼念，並謝謝艾成用勵志的音樂鼓舞人心，他當時看到來自馬來西亞的艾成，用台語唱出這麼勵志的歌曲來鼓舞全場，讓他深深感動，「期盼你到另一個世界能從此安詳快樂」。
韓國瑜說，今天早上得知藝人艾成身亡的消息，感到相當震驚，他回憶道「在我的印象中，艾成是個相當有朝氣的年輕人」，艾成在2018年時曾領軍「87樂團」一同到高雄表演，並為高雄的青年朋友創作《作伙作夢》這首歌，來勉勵年輕人為夢想打拚的精神。
韓國瑜表示，當時看到來自馬來西亞的艾成，用台語唱出這麼勵志的歌曲來鼓舞全場，「讓我也深深被他的努力與正向而感動」，文末他向艾成道謝「謝謝艾成用勵志的音樂鼓舞人心，期盼你到另一個世界能從此安詳快樂」，給予他祝福。（編輯：林莞茜）
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