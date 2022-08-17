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林智堅退選改捍衛清白？潘文忠：仍未收到訴願申請

▲教育部長潘文忠今（17）日表示，教育部至今尚未收到林智堅提出訴願申請。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.17）
▲教育部長潘文忠今（17）日表示，教育部至今尚未收到林智堅提出訴願申請。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.17）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-17 15:45:402022-08-17 15:46:59

前新竹市長林智堅經台大認定抄襲、撤銷碩士學位並退出桃園市長選舉，其指導教授、國安局長陳明通也不再應聘台大。對此，教育部長潘文忠今（17）日表示，教育部至今尚未收到林智堅提出訴願申請，至於陳明通任職情形，台大會更清楚，並提醒學生依循論文寫作相關規範。

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林智堅上周宣布退出桃園市長選舉，並在退選聲明中強調，將轉戰另一個戰場捍衛清白，外界猜測其可能不服台大學倫會決議，將向教育部提出訴願。而有關陳明通違反學倫案，台大已接到有關檢舉，據悉，陳明通婉拒新學年到國發所兼課，所以國發所不再應聘，但學倫案件仍依照程序進行中，根據「國立台灣大學違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」，已不在職者仍適用，審定會仍會依照程序處理，最終結果會報給教評會核定。

潘文忠說，目前為止，教育部還沒收到林智堅提出訴願申請；陳明通在台大相關任職情形，有相關人事法規問題，究竟是在職或退休，台大會更清楚；有關碩士論文品質，教育部已推動8項措施督導各大學積極強化學位論文品保機制，也適用於在職專班，教育部會特別再提醒學校，對於論文寫作、指導、公布等，依循這8項規範，也希望學校、教師在指導學生論文時，要提醒學生依循論文寫作相關規範，完成論文。

8項措施包括增設調整系所審查將納入學位品保機制、未妥善處理學術自律之系所將調減招生名額、揭露各系所學位論文不公開之比率、揭露以特殊條件遴聘口試委員之原則及人數比率、學位論文指導教授及所屬系所應予課責、規劃開發及共同採購期刊論文比對系統供學校運用、落實學生進行學術倫理教育、主動查處論文代寫情事並依法裁罰。

另外，中小學8月30日開學，各界關心校園停課標準是否改變、何時公布？潘文忠表示，開學後的停課規範，教育部已跟指揮中心進行意見交換，衡酌目前整體疫情、尚在討論中，教育部也會先跟22縣市教育局處長，就地方、學校防疫上予以斟酌、會商後，在下周跟指揮中心，做進一步確認，並對外說明。

潘文忠說，目前已跟地方政府環保局聯繫，會在開學前，協助學校及幼兒園校園環境消毒；這段時間針對校園防疫物資準備，包括酒精、口罩、快篩試劑發放等，都請學校持續做好相關準備。

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