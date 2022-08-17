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直播日賺30萬被酸「在賣的」！輔大女神怒回嗆：問心無愧

▲「輔大女神」奎丁前幾年退出直播界轉而經營YouTube後，至今也累積超過61萬次訂閱，IG將近70萬追蹤。（圖／奎丁IG）
▲「輔大女神」奎丁前幾年退出直播界轉而經營YouTube後，至今也累積超過61萬次訂閱，IG將近70萬追蹤。（圖／奎丁IG）

編輯中心/綜合報導

2022-08-17 16:21:11

網紅奎丁（Zamy）讀輔仁大學時，憑高冷五官及魔鬼身材爆紅，有「雅典娜女帝」美稱，前幾年退出直播界轉而經營YouTube後，至今也累積超過61萬次訂閱，IG將近70萬追蹤，不過近日卻有酸民突然回到2年前，她分享直播主職業辛酸的影片下方，留言「就是在賣的」，讓她無奈再次發佈限時動態直呼「看到這種歧視性留言，真的會怒」。

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2020年奎丁在YouTube發布影片，除了提及直播主能夠「日入30萬」的背後，需要付出極大的代價和努力外，還有自己對這份工作又愛又恨，以及直播為何會讓人產生負面形象等議題，不料近日卻突然有網友在留言區批評，「一樣就是在賣的～只不過管道不同罷了…所謂的『好的直播主』是那些賺得少的」，試圖刺激他人的傷疤。

▲（圖／奎丁IG）
▲酸民突然回到2年前，她分享直播主職業辛酸的影片下方，留言「就是在賣的」，讓她無奈再次發佈限時動態回擊。（圖／奎丁IG）
面對突如其來的批評，奎丁昨（16）日一連在IG發佈3則限時動態反擊，她說道「請問是賣啥，賣身？賣笑？我每個月花200～250小時直播，若換算成上班族每天上班8小時，等於全年無休，且這樣的生活持續了快3年，不管你說我賣啥啦，我都會超不爽的」。

奎丁接著表示，對她來說，直播是正當也正常的工作，後期卻常被說成「線上酒店妹」，加上她自己本來就不喜歡跟別人互動聊天，還要每天8小時以上一直講話唱歌，「痛苦值太大，所以決定直接退出這個高薪工作，開始賠錢拍片」，她也強調，自己不是壞的直播主，對這份工作也問心無愧，沒有對不起任何人，但「看到這種歧視性留言，真的會怒」。

▲（圖／奎丁IG）
▲奎丁一連在IG發佈3則限時動態，再次說明自己對直播工作的看法。（圖／奎丁IG）
最後奎丁總結，「雖然直播主這個過往被有些人講的很難聽，但我真的很感謝有直播主這份工作，才能支撐我的現在」，對於酸民的指責，她則霸氣反嗆：「麻煩要黑我直播賣啥的人，拿證據出來講話！不然就閉嘴安靜看新片啦」。（編輯：張志浩）


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