中西醫整合治療新冠肺炎　重症死亡率差3倍

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黃澤宏進一步解釋，急性呼吸窘迫症候群是屬於較嚴重的肺部傷害，可能在感染後72小時內出現急性肺水腫症狀，並在隨後的2至5天出現瀰漫性肺泡損傷，造成呼吸急促、全身無力、低血壓、發紺、乾咳、發燒、神智錯亂等嚴重後遺症導致危及生命。
黃澤宏說，基隆長庚醫院運用中西醫整合治療模式並進行研究，研究團隊針對2021年5月至2021年7月共93位新冠住院患者進行分組研究，其中29位施以中西醫整合治療，對照64位病人以西醫常規治療。研究結果顯示，同時接受中西醫整合治療的病人，死亡率為15.4%、痊癒率為84.6%，而對照組則分別為40%和60%，顯示中西醫整合治療模式是相當有潛力的治療方向。
黃澤宏說明，為了降低新型肺炎染疫造成重症機率，便開始探討導致患者肺部功能受損和免疫系統失調的機制，研究人員在基礎研究及動物實驗發現，傳統中藥配方可以逆轉新型肺炎感染特徵，降低發炎反應並阻止細胞因素風暴的發生，進而抑制急性呼吸窘迫症候群的產生。
黃澤宏表示，很多研究證實，小分子核糖核酸的表現跟病毒的感染有關。研究顯示，中藥黃耆複方YQ1可藉由調控小分子核糖核酸來抑制病毒複製，促進巨噬細胞的抗病毒作用，並同時控制細胞內氧化壓力，調節細胞激素風暴，在治療急性呼吸窘迫症候群的大鼠肺損傷模型中也展現出其有效性，實驗大鼠的動脈血氧濃度、呼吸頻率、肺部形態得到顯著改善，並且提高抗病毒的能力。
隨著疫情逐漸趨緩及民眾疫苗接種普及，新冠感染導致急性呼吸窘迫症候群的病患減少，但卻有不少感染新冠病毒病患在確診一年後，仍出現疲勞感、呼吸困難、睡眠障礙等長新冠症狀
黃澤宏認為，目前對於感染後造成長新冠症狀的機轉仍不明確，有研究亦懷疑與細胞激素暴所導致的肺部傷害有關，中西醫整合治療模式將成為今後重要的治療手段，提供病患改善的希望。
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