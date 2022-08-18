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高球／雷雨攪局、65位選手未完賽 黃頎抓五鳥、暫居第一

▲第二回合黃頎67.68以(-9)暫列第一(官方提供)
▲第二回合黃頎67.68以(-9)暫列第一(官方提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-18 09:03:00

總獎金新臺幣315萬元的老爺逐夢公開賽今在老爺關西高爾夫球場進行第二回合，由於下午大雷雨，共有65位選手未打完，延到明天（18日）早上6:30起開球補賽，完成第二回合，大會也決定縮短為三回合54洞，將於8/19進行第三回合最後一回合決賽；在已賽完的65位選手中，以黃頎打出低於標準桿4桿的68桿，以兩回合總桿低於標準桿9桿的135桿，暫居領先。

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楊斐皓打出67桿，兩回合總桿低於標準桿8桿的136桿，打完六洞的林文堂總桿暫時也是低於標準桿8桿，暫並居第二位。陳威勝交卡68桿，劉嚴鴻打70桿，兩人同以兩回合137桿，暫並列第四位。

黃頎今天繼續展現各桿的平均水準，打下五鳥一柏忌，包括兩個五桿洞，一切一推輕鬆抓鳥，另三個洞靠鐵桿與推桿建功抓鳥，以第13洞的45呎小鳥長推是今日最遠推桿。可惜在最後一洞第18洞第二桿打歪了，直接下水，吞下唯一柏忌。他說，今天推桿都有照自己意思，27推，開球與鐵桿也不會差很多，只是早上打前九洞時都沒有風，很悶熱，後九洞才開始有風，舒服一些。

楊斐皓今天一鷹三鳥無柏忌，他在第11洞五桿洞，以小雞腿開球，第二桿以三鐵打出220碼打上果嶺，距洞18呎一推進洞獵下老鷹；他今天推桿持續昨天好手感，都是27推，鐵桿與短切也差不多，開球也比較好，希望明天能更精進。他表示，後九洞捉鳥機會很多，有四個洞都是12-15呎的小鳥推桿機會，可惜果嶺坡度大，判讀路線難度高，都是差一點。

陳威勝打出五鳥一柏忌，他今天開球不錯，獲得不少進攻機會，鐵桿也打得好，今天有15個洞成功打上果嶺，只有推桿普通30推。他以第六洞一個左到右的大轉折12呎小鳥推桿進洞，為今日代表作。他說，對自己兩天來抓下九隻小鳥並不滿意，應該要更多一些，「因為四個五桿長洞，距離不算遠，都是賺小鳥的好機會！」

今天下午一點多，關西地區又開始下大雨，直到13:45，因有雷電，所以大會鳴笛宣布暫停比賽，至下午14:50，雨勢仍大，繼續延賽，直至16:30，大會宣布今天未打完的賽程延到明天早上6:30起開始補賽，以完成第二回合。

這也是老爺球場相隔23年 (自1999年至今) 後再度舉辦男子職業公開賽，老爺關西球場於1995年正式營運後，舉辦了1998及1999年兩屆老爺男子公開賽，其後連續舉辦了17屆的TLPGA老爺女子公開賽。

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