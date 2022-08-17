焦姓實習生嗆記者又造謠　柯文哲備詢時爆料：他是有病的

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民進黨台北市議員簡舒培在質詢時，不僅公布焦姓實習生與記者爭吵的對話內容，也揭露其昨（16）日在社群平台上的貼文。焦姓實習生直言，自己遭到記者「撂倒在地」，甚至質疑記者「極其精巧地將畫面刪減」。簡舒培也詢問柯文哲，現場是否有看到焦姓實習生被撂倒在地？對此柯文哲並未正面回應，僅表示自己背後、側身沒有長眼睛。不過此番回應也讓簡舒培相當不滿，直言「他怎麼這麼厲害，可以讓把議員當敵人的柯文哲，遇到他就唯唯諾諾？」
簡舒培也追問，焦姓實習生並未循正規管道進入市府實習，是怎麼找來的？柯文哲則透露，是自己在台大醫學系的一個學生，把焦姓實習生介紹給他，而焦姓實習生也表明「因為從國外回來」想要在市府工作，因此才先要他在市府「來看看幾天」，不行再說。至於面對簡舒培追問「哪個學生介紹的？」柯文哲則低調不願回應，僅表示涉及隱私。
簡舒培也加碼爆料，表示有消息來源向他透露，八月初一名被歸在北市府國際事務組，負責「涉外事務之協助」但卻在市長室實習的馬姓女實習生，就是焦姓實習生的表妹，質疑是否也涉及權貴利益交換問題？對此柯文哲也予以否認，市府副發言人魏文元也補充說明，表示該名馬姓女實習生是循正常管道送件並錄取的實習生，且經瞭解並非焦姓實習生的表妹。
至於在民進黨議員陳賢蔚質詢時，陳賢蔚詢問柯文哲是否認為該名焦姓實習生「EQ是否不好？」是否認同？柯文哲則先是表示「這有個人隱私，不能在這裡講」，結果又脫口而出，表示「我下回再跟你講，其實他是有病的，我看過他吃的藥，他是有病的。」此話一出也讓陳賢蔚相當緊張，甚至直言「這個很勁爆，這個涉及個人隱私，可能要謹言慎行。」也隨即結束該議題。