美福潮粵坊新菜上鮮！肥美沙母必吃 望月樓「老菜新生」
台北美福大飯店「潮粵坊 港潮餐廳」，主打道地廣州菜、與潮州菜搭配港式點心，甫上任的新主廚郭偉雄，除了保留原有的「明爐香烤片皮鴨」等人氣餐點，因應季節更迭、打造了15道全新時令菜色，將鮑魚、生蠔、沙母等游水海鮮，以燉、燒、焯、炸、煎等烹調手法打造撚手粵菜，靈感源於「石榴雞」的「金液紅頂石榴燕」彷彿金湯明月；選用0.8至1公斤重肥美沙母煨煮拌炒的「沙母濃汁糯米飯」濃鮮必嚐。有新北第一粵菜之稱的「望月樓」，由港廚蘇權暉坐鎮掌杓15道「老菜新生」的傳承美味，首賣「黨蔘當歸燒鵝」、展現功夫烹技的鮮嫩「粥水過橋鮮鮑片」，都美味值得一嚐。
台北美福大飯店「潮粵坊」新加入來自香港的郭偉雄主廚，將與澎湖業者合作、從產地新鮮直送海鮮，烹製成15道季節新菜，源於潮州特色名餚「石榴雞」的「金液紅頂石榴燕」， 將蛋白皮改為越南春捲皮、雞肉改為燕窩及蟹粉，搭配香濃南瓜湯熬煮，打造口感鮮香的升級版美味；選用0.8至1公斤重肥美沙母，炸熟後以奶油、薑末、香菜頭爆香，加入從一斤熬製剩半斤的高湯，拌炒至醬汁濃稠後，放入不加水蒸熟的糯米飯一起煨煮，拌炒出的「沙母濃汁糯米飯」，是主廚私房拿手好菜，濃鮮必嚐。
還有潮州菜經典的炆火醬燒和牛頰、炸麵線廣島生蠔、頭抽玉筍鮮活鮑、湯種潮州煎伊麵；由來自高雄的燒臘師傅陳彥彬，烹製拿手的明爐叉燒皇、蜜汁柳葉魚、潮汕鮮露拌牛肚等；及香港謝國成師傅手工打造的撚手豆腐奶、沙律明蝦餃、芝士海鮮塔，皆於即日起鮮美供應。
有新北第一粵菜之稱的「望月樓」，由港廚蘇權暉坐鎮掌杓，與同為港籍擁有47年資歷的港點主廚徐金有，及近40年經驗的燒臘師傅伍來勝，三人共譜15道「老菜新生」的傳承美味。辛苦找到以黑鬃鵝品種培育而成的有機飼養烏鬃鵝，契作生產標準體重約三公斤的鵝胚，成就港廚心中夢幻燒鵝，首賣上桌的「黨蔘當歸燒鵝」皮薄肉嫩，鹹香回甘；結合矜貴食材的過橋烹技與生滾粥功夫，打造成能在桌邊服務，充滿視覺、嗅覺、味覺享受的「粥水過橋鮮鮑片」，將南非活鮑魚切成薄片，連同燙熟的銀芽、炸過的油條、細切的蔥花整齊鋪排瓷碗中，灌注滾沸的無米粥後，鮮活上演將鮑片「泡熟」捲起至恰到好處的幼嫩口感，清鮮脆嫩。
搭配石斑拆魚羹、鴨肝炒蠔鬆、掛爐燒蜜汁戰斧豬排、陳皮煎土魠魚餅等道道功夫新菜。品嚐時別忘了望月樓極為出名的造型港點，尤其精緻升級的「鮮蝦金魚餃」，還為靈活的魚鰭鑲了金邊；「茄子鹹水角」則將經典鹹水角化作飽滿茄子造型，外皮酥脆、內餡軟糯，好吃又新潮。