艾成墜樓過世！好友痛憶相處點滴　揭他生前暖舉

艾成在今（17）日稍早傳出墜樓身亡，消息震驚演藝圈。昔日一起參與節目的《超級偶像》戰友林吟蔚得知噩耗後，在臉書發文悼念，提到昔日相處點滴，惹人鼻酸。
林吟蔚在臉書發文悼念：「艾成我的好哥哥，相約的飯局，下次天上遇到再聚了，謝謝這一生，有緣與你相遇。想起與你有過的回憶，都是美好的，在大家面前，總是最有活力的開心果，你的熱情和熱心，總是感染全場。」接著細數與艾成相處的點滴，「想起比賽的時候，只要遇到唱跳主題，大家就頭痛，但以唱跳為主的你，都會很熱心的和大家分享經驗，當時得到冠軍，還超有義氣的分獎金。」
林吟蔚感傷地表示，這10幾年來，只要與艾成一起工作，兩人都很有默契，也已經習慣只要有艾成的地方就有歡笑，私下也常常給予對方加油、打氣，「在為夢想打拚的這條路上，你的堅持，也是身邊朋友的動力。謝謝你一直以來的鼓勵，艾成哥，願你安息，我們愛你。繼續在天上唱歌跳舞，當天上的超級偶像吧！」此外，艾成生前另外一位好友張芸京，則是難過到無法給予任何回應。
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