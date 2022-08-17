因債務糾紛嗆聲同歸於盡 兇嫌利用死者到高醫候診時行兇
50多歲王男子今(17)日前往高醫耳鼻喉科就診時，在椅上遭朱姓嫌犯連開2槍身亡，案發後高雄市警察局長林炎田指揮刑大、三民第一分局組成專案小組，積極調閱監視器畫面循線追緝，在4小時內火速於台南安平逮獲開槍傷人的朱嫌，當場起出作案槍枝及19發子彈，全案詢問後，依刑法殺人罪移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。
林炎田指出，經初步掌握雙方曾有組合投資公司，朱嫌曾與遭槍擊的王姓男子同涉及俗稱「芭樂票」空頭支票詐欺案，但王獲易科罰金，朱則被判刑一年。朱另案入獄，二０一九年因為癌症末期癌細胞轉移全身，在高雄監獄獲保外就醫。
林炎田認為，兩人恩怨緣起於這起判決，二０一二年王男、朱男曾因債務糾紛，朱的槍枝走火貫穿王男左手虎口，朱逃逸後傳訊給王男，嗆聲「爛命一條，跟你拼命同歸於盡」。
林炎田表示，朱嫌離開現場後搭乘計程車到高鐵左營站，搭乘高鐵到台南，後續前往台南安平區安平路地段，警方在該地部署警力，在現場安全控制下順利逮捕朱嫌，並起出作案槍枝及19發子彈，當場朱嫌也坦承作案流程。
至於，王、朱兩人恩怨超過十年，前年朱還曾涉嫌恐嚇王男，向王討二千萬元欠款，恐嚇王男若不遵從，將在庭上「實話實說」，是否因此埋下殺機？正待警方調查。
高雄市長陳其邁強調，今天所發生的槍擊案，市府團隊發揮了超高破案效力，嫌犯雖然犯案後立即逃離現場，但高雄警方在短短四小時內，就在台南將嫌犯逮捕歸案，迅速破案，再次展現了高雄警察打擊犯罪的決心和效率。