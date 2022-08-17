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正妹攝影師「穿細肩帶卡位」！超仙背殺竟是知名女星

▲這名背殺正妹正是演員邵雨薇。（圖／翻攝自1989ivyshao IG）
▲這名背殺正妹正是演員邵雨薇。（圖／翻攝自1989ivyshao IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-17 20:00:00

演員邵雨薇有著亮麗外型、空靈氣質，在演藝事業上繳出漂亮成績單，私底下的親民作風也深受粉絲喜愛，她也時常在社群平台上分享日常生活。邵雨薇日前在社群上PO出一張活動現場照，但與平常不同的是，她這次並不是站在台上，而是在台下當起攝影師，看到有人說她超厲害、沒被認出來時，她則笑回：「根本沒人理我啊。」

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邵雨薇昨（16）日在IG上分享照片，可以看到，現場中有許多攝影機對著台上猛拍，不少攝影師都是身材壯碩的大哥，但仔細一看，照片中間卻蹲著一個短髮女生，一樣手拿相機，舉動看上去很認真，而她身穿細肩帶背心，露出大片白皙肌膚，纖細的手臂線條，加上一頭烏黑的俏麗短髮，讓人忍不住想一賭這名正妹的風采。


▲從邵雨薇的社群平台上可以看到，她時常拿著相機紀錄生活。（圖／翻攝自1989ivyshao IG）
▲從邵雨薇的社群平台上可以看到，她時常拿著相機紀錄生活。（圖／翻攝自1989ivyshao IG）
原來這名正妹就是演員邵雨薇，她隨後也在IG上表示，「這是我，對。妹妹公司的展覽，我去幫忙當攝影師。」她也透露自己還在摸索當中，「與攝影大哥們卡位卡的不優，不太會用數位相機還在學，但我很有膽」，她也開心表示，以後有機會在攝影大哥旁邊看到她，似乎是照片上癮。

可愛舉動也引來許多粉絲回應：「可愛到不行」、「被演戲耽誤的攝影師」、「你的斜槓太多了，而且還很低調的蹲低」、「不對吧，這攝影師應該很貴」，更有網友開玩笑表示「知名女星兼差打工畫面曝光。」

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